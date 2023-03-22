هل يُهنِّئ المسلمُ أخاه المسلمَ بقدوم شهر رمضان ؟ “الخثلان” يُجيب

تواصل – فريق التحرير:

قال أستاذ الشريعة ورئيس الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إنه لا بأس أن يُهنِّئَ المسلمُ أخاه المسلمَ بقدوم شهر رمضان.

الأصل في العادات الحِلُّ والإباحة

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن التَّهنئةَ من العادات، والأصل في العادات الحِلُّ والإباحة، والمسلم يُهنَأُ بما يَسرُّهُ.

المسلم يُسرُّ ويغتبطُ بنعمة الله عليه

وأضاف أنه لا شك أنَّ المسلمَ يُسرُّ ويغتبطُ بنعمة الله عليه ببلوغ هذا الشَّهر المبارك، بأن الله تعالى أنعم عليه وبلغه شهر رمضان.

وأكد أن التهنئة بقدوم رمضان هي كالتهنئة بالعيد، والزواج وقدوم مولود، فلا بأس أن يُهنئ المسلم أقرباءه وأصدقاءه وأهله وجيرانه.

وأشار إلى أنه ربما يكون هذا مستحب في حق من يكون له عليك حق واجب، كالوالدين.

وأكد أن هذا يدخل في باب بر الوالدين بأن يُهنئ المسلم أباه وأمه، فربما يدخل في أمر الإباحة إلى الاستحباب.

وشدد الخثلان على أمر النية في التهنئة، كمن يُهنئ والديه بنية البر بهما، ويُهنئ الجيران بنية الإحسان إليهم، ويُهنئ أقاربه بنية صلة الرحم.

اقرأ أيضًا:

المحكمة العليا: الخميس غرة شهر رمضان المبارك

أهم 10.. توجيه ملكي وتحذير لأهالي المنطقة الشرقية وغرة رمضان الخميس

“الحصيني” يكشف حالة الطقس بالمملكة وقت دخول شهر رمضان المبارك