“الحصيني” يكشف حالة الطقس بالمملكة وقت دخول شهر رمضان المبارك

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن يشهد دخول شهر رمضان المبارك وقت مرحلة الربيع التي تكون بين شهري مارس وإبريل.

وأوضح في تصريحات لقناة الرسالة الفضائية، أنه من المعروف أن فترة الربيع هي فترة انتقالية، تأتي بالتدريج من فصل الشتاء إلى فصل الصيف.

الطقس السائد أيام شهر رمضان

وأضاف أن الطقس السائد أيام شهر رمضان، هو التقلبات الجويةن حيث تتكون سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة وغبار مع ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة.

وأشار إلى أنه لا زالت فرصة تساقط الأمطار متوقعة، وأن هناك عدة حالات جوية ممطرة على المملكة في رمضان وبعده يتبعها اضطرابات جوية.

طقس مستقر على معظم مناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد طقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير

وأصدر المركز تنبيهًا عن تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنٍ في مدى الرؤية.

وتوقع أن تشمل الحالة، محافظات بيشة وتثليث وطريب والعرين، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

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