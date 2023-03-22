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488 مليون ريال تبرعات “ساهم” لمتضرري زلزال تركيا وسوريا
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488 مليون ريال تبرعات “ساهم” لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

488 مليون ريال تبرعات “ساهم” لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

488 مليون ريال تبرعات “ساهم” لمتضرري زلزال تركيا وسوريا
٠٨:٠٦:٠٨ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت التبرعات الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إلى نحو 489 مليون ريال.

ووصل حجم التبرعات إلى 788 مليونًا و716 ألفًا و876 ريالاً، تبرع بهم ثلاثة ملايين و178 ألفًا و72شخصًا، بحسب رصد أحدث بيانات لمنصة “ساهم”، المسؤولة عن الحملة.

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حملة التبرعات الشعبية

وتأتي حصيلة المشاركات الأولية، بعد انطلاق حملة التبرعات الشعبية، التي وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاقها في 8 فبراير، بعد يومين من الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

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وعلى إثر الزلزالين اللذين خلّفا خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين، وجه خادم الحرمين وولي العهد بإرسال جسر جوي إلى تركيا وسوريا، لمساعدة المتضررين، والمشاركة في جهود الإنقاذ لانتشال المحاصرين تحت الأنقاض.

ويظهر التحديث المتكرر للحملة الشعبية لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا (عطاؤكم يخفف عنهم) منذ انطلاقها، تفاعلاً لافتًا في أعداد المشاركين وقيمة التبرعات.

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