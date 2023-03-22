خدمة اليوم.. 10 خطوات للتقديم للبرامج الإعدادية.. لحملة الشهادة الجامعية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم الأربعاء، لقرائها الكرام، خطوات التقديم للبرامج الإعدادية لحملة الشهادة الجامعية.

وأوضح معهد الإدارة العامة أن هذه الخدمة تتيح لحملة الشهادة الجامعية إمكانية التقديم على البرامج الإعدادية في معهد الإدارة العامة، باتباع هذه الخطوات والشروط:

الخطوات

1 – ادخل من خلال الرابط الإلكتروني المباشر.

2 – اضغط على زر ابدأ الخدمة.

3 – اضغط على خيار تسجيل متقدم جديد.

4 – اطلع على الشروط العامة للقبول في برامج المعهد الإعدادية لحملة الشهادة الجامعية وتعهد بذلك.

5 – أدخل بيانات الهوية الوطنية.

6 – أدخل بيانات المتقدم الجامعية من حيث المؤهل والتخصص والتقدير وتاريخ التخرج واسم الجامعة المتخرج منها ودرجة الجامعة، وأرفق الشهادة الجامعية.

7 – حدد الرغبات للفرع والبرنامج.

8 – أدخل بيانات التواصل الشخصية.

9 – راجع وأكد طلب التقديم.

10 – اطبع استمارة التسجيل واحصل على بيانات تسجيل الدخول على البوابة.

المتطلبات

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي من أم سعودية.

2 – أن يكون حاصلا على البكالوريوس باستثناء القانون والأنظمة والحقوق.

3 – ألا يكون المتقدم موظفًا حكوميًا.

4 – اجتياز المقابلة الشخصية.

5 – ألا يتجاوز عمر المتقدم 45 عامًا.

6 – إذا كان المتقدم “ممن سبق وأن التحق ببرامج اللغة الإنجليزية وتم استبعاده من المعهد” فإنه يشترط أن يكون قد أمضى سنة على الأقل من تاريخ استبعاده.

7 – إذا كان المتقدم “ممن سبق وأن التحق ببرامج التخصص وتم استبعاده من المعهد” فإنه يشترط أن يكون قد أمضى سنة على الأقل من تاريخ استبعاده بسبب الغياب.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “8001248877”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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