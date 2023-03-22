أمانة جدة تزيل 5 آلاف متر في “أبحر الشمالية”.. وتكشف السبب

تواصل – فريق التحرير:

أزالت أمانة جدة مبانٍ وأسوار على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية بمساحة تقدر بأكثر من 5 آلاف متر مربع، بعد إلغاء صك الأرض المخالفة للأنظمة، وصدور حكم قضائي بالإخلاء وتسليم الموقع للأمانة.

مخالفات نظامية

وقالت مصادر إن محاكم الاستئناف رصدت مخالفات نظامية وشرعية لعدد من الصكوك، واستغرق فحص ومراجعة الصكوك الملغاة نحو عامين، بحسب “عكاظ”

وتملكت شخصية اعتبارية الأرض بصك غير نظامي قبل أن يتم إبطاله أخيرًا، ضمن عدة قرارات قضائية وأوامر تقضي بإلغاء نحو 110 صكوك وحجج استحكام على بحر جدة بعد ثبوت استخراجها بشكل غير نظامي لا يستند إلى مخططات تنظيمية معتمدة.

الصكوك الملغاة

وتعود ملكية الصكوك الملغاة إلى أمراء ووزراء سابقين ورجال وسيدات أعمال وشركات وجهات حكومية وخاصة، إضافة إلى صكوك مجهولة الملكية

وصدرت أوامر الإلغاء من المحكمة العليا بعد دراسة الصكوك ورصد مخالفات تستوجب إلغاءها وما تفرع منها من صكوك.

تطوير واجهة أبحر الجنوبية

في وقت سابق، كشفت أمانة محافظة جدة عن تصاميم مشروع تطوير الواجهة البحرية بشاطئ أبحر الجنوبية، الذي يجري تنفيذ مرحلته الأولى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 229 مليون ريال.

وأوضح نائب الأمين وكيل المشاريع المهندس علي القرني، أن المشروع يعد من مشاريع رؤية المملكة 2030.

كما يعد المشروع ضمن مبادرة أنسنة المدن التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة.

وأضاف: كما يهدف لرفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.

وأضاف أن منطقة التطوير تتجاوز 180 ألف متر مربع بمنطقة أبحر الجنوبية وبطول 2,8 كم.

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