8 فوائد للإفطار على التمر في شهر رمضان

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يعد التمر أحد الأغذية المهمة في رمضان، والغنية بالطاقة والتي تزود الجسم بالعديد من الفيتامينات، بالإضافة إلى احتوائه على ما لا يقل عن 15 نوعًا من المعادن المهمة.

فوائد الإفطار على التمر في رمضان

وكشفت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة أنجليكا دوفال، عن بعض الفوائد العديدة للإفطار على التمر في شهر رمضان، ومن ذلك:

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التمر مفيد للأمعاء

أكدت خبيرة التغذية الروسية أن التمور تحتوي على مادة غذائية مفيدة للأمعاء، كما أنها تحسن النوم وحالة الجلد.

التمر مصدر للطاقة

وأوضحت أن “التمور تعد مصدرًا جيدًا للتزود بالطاقة؛ حيث إنها غنية بالسكريات الطبيعية، مثل: الجلوكوز، والفركتوز، والسكروز.

تعزيز صحة الدماغ

بالإضافة إلى أن التمور تحتوي على نسبة عالية من السيليكون الذي يحفز عملية إنتاج الكولاجين الضروري للبشرة، ويُعزز صحة الدماغ.

الوقاية من الإجهاد التأكسدي

والتمر غني بمضادات الأكسدة التي تقي من الإجهاد التأكسدي في خلايا الدماغ، ويقي من الإصابة بأمراض.

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التخفيف من الاضطرابات الهضمية

ويساعد التمر في التخفيف من بعض الاضطرابات الهضمية مثل الإمساك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان ويحفز هضم الطعام.

الوقاية من فقر الدم

ويقي كذلك من فقر الدم لأنه يعد مصدرا جيدا للعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك الحديد المهم في تصنيع خلايا الدم الحمراء.

تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم

كما تحتوي التمور أيضًا على نسبة جيدة من الكروم الذي يُعزز وظيفة الأنسولين وينظم مستوى الجلوكوز في الدم.

التأثير الإيجابي في المزاج

ويحتوي التمر على حمض التريبتوفان الأميني الذي يؤثر إيجابيا في المزاج وهو مفيد لمن يعاني مشكلات في النوم”، وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية.

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من أضرار التمور

ومع تعدد فوائد التمور، إلا أن بها بعض الأضرار الناتجة من سوء الاستخدام، ومن ذلك:

قد تؤدي إلى زيادة الوزن

بينت الخبيرة الروسية أن “احتواء التمور على سعرات حرارية عالية يجعلها مصدرًا مهمًا للطاقة، بيد أن زيادتها في النظام الغذائي تؤدي إلى زيادة الوزن، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذلك يمكن في ظروف معينة أن تعقد عمل الجهاز الهضمي”.

الإصابة بالسكري

يعتبر التمر من الأطعمة السكرية ومن أحد أهم أضرار التمر هو زيادة خطر الإصابة بالسكري، فكما هو المعروف يؤدي تناوله بكثرة وعدم السيطرة على كمياته خلال اليوم إلى الإصابة بالسكري.

الانتفاخ وغازات البطن

يُعاني بعض الأشخاص حالة تُسمى عدم تحمل الفركتوز، تتمثل هذه الحالة بعدم قدرة الجسم على تكسير سكر الفركتوز.

يتفاعل الفركتوز مع البكتيريا الموجودة في الأمعاء في حال عدم تكسيره؛ ما يؤدي إلى مشاكل كانتفاخ وغازات البطن.

تناول التمور وحدها

وأكدت أنجليكا “من الأفضل تناول التمور وحدها أو مع الفواكه والخضراوات لكي تهضم بصورة طبيعية ولا تبقى في أي جزء من أجزاء الجهاز الهضمي ولا تسبب تكوّن الغازات.

ونصحت بتناول 3-4 حبات من التمر يوميًا وخاصة عند الإفطار، لأن تناولها قبل النوم سيستمر هضم السكر طوال الليل وهذا يشكل عبئا على الجهاز الهضمي”.