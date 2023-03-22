الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أمانة جدة تزيل 5 آلاف متر في “أبحر الشمالية”.. وتكشف السبب
خلال 3 أسابيع.. “إنجاد”: 22 بلاغًا عن مفقودين
انخفاض أسعار النفط بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية
توقف مطار حلب الدولي عن الخدمة بعد غارة صهيونية بـ 5 صواريخ
لتعزيز الهوية.. “الشورى” يُلزم الجهات الحكومية باستخدام اللغة العربية
“الأمم المتحدة” تُعلّق على خطة السلام الصينية في أوكرانيا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

انخفاض أسعار النفط بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية

انخفاض أسعار النفط بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية

انخفاض أسعار النفط بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية
٠٦:٥٠:١١ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت، اليوم الأربعاء، أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، ليقلص مكاسبه على مدار يومين متتاليين بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

وقالت مصادر إن بيانات أصدرها معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 مارس.

وخالفت الزيادة الضخمة توقعات ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم بتراجع المخزونات بنحو 1.6 مليون برميل.

اقرأ أيضًا:

تراجع جديد في سوق النفط اليوم.. و”برنت” عند 71 دولارا للبرميل

هبوط العقود الآجلة

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 74.84 دولار للبرميل في الساعة 0203 بتوقيت جرينتش. وكانت قد ارتفعت بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 69.20 دولار.

اقرأ أيضًا:

القطاع المصرفي السبب.. النفط يُسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ شهور

انهيار بنوك أمريكية

وسجلت أسعار النفط أكبر انخفاض لها في أشهر الأسبوع الماضي، بعد انهيار بنوك أمريكية كبرى بداية من العاشر من مارس آذار وأزمة في بنك كريدي سويس الأوروبي، بلغت ذروتها في إنقاذ طارئ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصف مسؤولو أوبك+ ومديرو صناديق تحوط ومشاركون في سوق النفط الانخفاض الأخير في أسعار النفط بأنه ناجم عن المضاربة وأصروا على أن زيادة الطلب ستدفع الأسعار إلى مستويات أعلى في الأشهر المقبلة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. النفط يتراجع ويسجل خسارة أسبوعية بنحو 12%

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط العقود الآجلة النفط انخفاض أسعار النفط انهيار بنوك أمريكية خام برنت سوق النفط مخزونات الخام الأمريكية

مواد ذات صلة

المزيد
“الأرصاد” تحذّر من تدني الرؤية بطرق حائل وحفر الباطن

“الأرصاد” تحذّر من تدني الرؤية بطرق حائل وحفر الباطن

٠١:٠٨ ص، السبت، ٢٢ مارس ٢٠١٤
تنفيذ مشروعات بلدية وخدمية بقيمة 26 مليون ريال في نجران

تنفيذ مشروعات بلدية وخدمية بقيمة 26 مليون ريال في نجران

٠٢:٠٤ م، الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
لليوم الثالث على التوالي.. حفر الباطن تُسجل أعلى درجة حرارة بـ 44 درجة

لليوم الثالث على التوالي.. حفر الباطن تُسجل أعلى درجة حرارة بـ 44 درجة

١٠:٣٣ ص، الخميس، ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢
«المياه الوطنية» تُدشِّن محطة تعبئة لخدمة 30 حيًّا في الطائف

«المياه الوطنية» تُدشِّن محطة تعبئة لخدمة 30 حيًّا في الطائف

٠٥:٤٧ م، الأحد، ١٢ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *