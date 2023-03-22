انخفاض أسعار النفط بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية

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انخفضت، اليوم الأربعاء، أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، ليقلص مكاسبه على مدار يومين متتاليين بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

وقالت مصادر إن بيانات أصدرها معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 مارس.

وخالفت الزيادة الضخمة توقعات ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم بتراجع المخزونات بنحو 1.6 مليون برميل.

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هبوط العقود الآجلة

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 74.84 دولار للبرميل في الساعة 0203 بتوقيت جرينتش. وكانت قد ارتفعت بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 69.20 دولار.

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انهيار بنوك أمريكية

وسجلت أسعار النفط أكبر انخفاض لها في أشهر الأسبوع الماضي، بعد انهيار بنوك أمريكية كبرى بداية من العاشر من مارس آذار وأزمة في بنك كريدي سويس الأوروبي، بلغت ذروتها في إنقاذ طارئ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصف مسؤولو أوبك+ ومديرو صناديق تحوط ومشاركون في سوق النفط الانخفاض الأخير في أسعار النفط بأنه ناجم عن المضاربة وأصروا على أن زيادة الطلب ستدفع الأسعار إلى مستويات أعلى في الأشهر المقبلة.

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