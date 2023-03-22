توقف مطار حلب الدولي عن الخدمة بعد غارة صهيونية بـ 5 صواريخ

تواصل – وكالات:

شهد مطار حلب الدولي ومحيطه، فجر اليوم الأربعاء، دوي انفجارات متتالية، بعد قصفه والنيرب العسكري شمال سوريا بطائرات صهيونية.

استهداف مطار حلب بـ5 صواريخ

وقالت المصادر إن مطار حلب استهدف بـ5 صواريخ الأمر الذي تسبب بخروجه عن الخدمة، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن التلفزيون السوري الرسمي أنه في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء سمع دوي انفجارات في مدينة حلب.

ونقل عن شهود عيان قولهم إنهم رأوا أعمدة الدخان تتصاعد من المطار.

فيما كشفت وكالة “سبوتنيك” الروسية نقلًا عن مصدر أمني أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف مواقع في محيط مدينة حلب شمال سوريا.

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القصف الثاني خلال أسبوعين

يأتي هذا القصف بعد أسبوعين من تنفيذ ضربة سابقة في 6 مارس الجاري، أدت إلى وقوع أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة أيضاً.

وعلى مر السنوات الماضية، استهدفت الضربات الصهيونية مطار حلب مرات عدة، وقد أخرجته عن الخدمة في سبتمبر 2022 لعدة أيام، وفقًا لـ”العربية”.

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تركيز على المطارات

كما شنت تل أبيب مئات الضربات الجوية في الداخل السوري طالت مواقع لجيش النظام.

وطالت أهدافاً إيرانية وأخرى لمليشيات حزب الله بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

إلا أنها خلال الأشهر الماضية بات تركيزها ينصب بشكل أكبر على المطارات ومحيطها.

وذلك بهدف تعطيل خطوط الإمداد الجوي التي تستخدمها طهران على نحو متزايد لإيصال السلاح إلى ميليشياتها في سوريا ولبنان.

ومن ضمنها “حزب الله”، بحسب ما أكدت مصادر دبلوماسية واستخباراتية سابقاً لوكالة رويترز.

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