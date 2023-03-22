لتعزيز الهوية.. “الشورى” يُلزم الجهات الحكومية باستخدام اللغة العربية

تواصل – واس:

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة السادسة والعشرين على مشروع (نظام تعزيز استعمال اللغة العربية)، وذلك استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

وكان مجلس الشورى قد عقد جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، أمس الثلاثاء، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

اقرأ أيضًا:

“الشورى” يوافق على مشروع الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها

تعزيز استعمال اللغة العربية

ويتكوّن مشروع النظام من (18) مادةً، ويهدف إلى تعزيز استعمال اللغة العربية من خلال إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمالها، ووضع ضوابط محددة للحالات التي يجوز فيها استعمال غيرها.

كما يهدف مشروع النظام إلى زيادة اعتزاز أفراد المجتمع بلغتهم العربية، بوصفها إحدى الركائز المشكِّلة لهوية المجتمع السعودي، وسدِّ الفراغ التشريعي الموجود، المتمثل في عدم وجود نظامٍ متكامل، يعزِّز استعمال اللغة العربية.

اقرأ أيضًا:

“الشورى” يناقش وصول تنافسية المملكة للدول الـ10 العالمية المتقدمة

التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية

وعلى صعيد أعمال ذات الجلسة ناقش مجلس الشورى اليوم التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1443 / 1444هـ.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيال التقرير.

وأكد عضو مجلس الشورى عبد الله آل طاوي أهمية تنسيق المركز مع الجهات والمنظمات البحثية كالجامعات ومراكز الأبحاث للاستفادة العلمية والأكاديمية في الأمور التي تهم المركز في القطاع الاقتصادي.

في حين طالب عضو المجلس هزاع القحطاني المركز بتعزيز دوره من خلال متابعة ودعم نمو مشاركة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي بحلول عام 2030، وإيجاد الحلول المناسبة لضمان عدم تعثرها.

كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس خلال مداخلته المركز بضرورة مراجعة وتحسين حوكمة المركز وفقاً لتنظيمه.

ومتابعة المؤشرات العالمية ذات العلاقة ببدء الأنشطة الاقتصادية.

في حين أشار عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب إلى أهمية وجود فروع للمركز في كل مناطق المملكة لخدمة المستثمرين.

وذلك لإنجاز الأعمال والإسهام في تحقيق أهداف المركز في كافة مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. قرارات مهمة من مجلس الشورى تخص المواطنين

الموافقة على مشروعي مذكرتي تعاون

وفي شأنٍ آخر، صوَّت المجلس بالموافقة على مشروعي مذكرتي تعاون بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان.

وذلك في مجال الهيدروجين ووقود الأمونيا ومشتقاتها، وفي مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون.