“الأمم المتحدة” تُعلّق على خطة السلام الصينية في أوكرانيا

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قال نائب المتحدث باسم ​الأمين العام للأمم المتحدة​، فرحان حق، تعليقًا على خطة السلام الصينية في أوكرانيا: إنه “من السابق لأوانه أن تقيِّم المنظمة الدولية اقتراح السلام الصيني لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.

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تفاصيل حول خطة سلام بكين في أوكرانيا

وقال حق للصحفيين، أمس الثلاثاء: “سنحتاج إلى مزيد من التفاصيل بشأن الاقتراح في المقام الأول”.

وأضاف “لكننا بالطبع نشجع كل الجهود التي تبذلها كل الدول لبذل كل ما في وسعها لحل هذا الصراع من خلال الحوار”.

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تعليق الأمم المتحدة لتحقيق السلام

وتابع: “كل عملية سلام فريدة من نوعها. فهي تتخذ دينامياتها الخاصة.

وتابع: من الواضح جدًا ما ينص عليه قرار الجمعية العامة. ومن الواضح جدًا ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف: لذا نريد أن يكون أي سلام يتم تحقيقه منسجمًا مع قرار الجمعية العامة وميثاق الأمم المتحدة”.

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي بعد لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو لمناقشة الصراع في أوكرانيا.

وقال بوتين إن مقترحات الصين يمكن أن تستخدم كأساس للمحادثات.

وفي 24 فبراير الماضي، كشفت الصين عن مقترح لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا “سلميًا”، وشددت على ضرورة استئناف “الحوار المباشر” بين البلدين في “أقرب وقت”.

ونصت بنود المقترح على ضرورة احترام سيادة كافة الدول، وتطبيق القانون الدولي بشكل موحد، والتخلي عن المعايير المزدوجة.

وتشهد العلاقات بين موسكو وبكين تناميًا متصاعدًا، وحذرت دول غربية عدة من الدور الذي قد تلعبه الصين في مسار الحرب الروسية الأوكرانية.​​​​​​​

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