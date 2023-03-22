الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. “الأرصاد” يتوقع استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة
15 دولة عربية تبدأ صيام شهر رمضان الخميس و5 تستطلع هلاله الأربعاء
الأسباب والعلاج.. كيف تحمي طفلك من أضرار الجلوس طويلاً؟
قراءة القرآن في رمضان أفضل في المسجد أم البيت
“مدني المدينة” يباشر حريقاً داخل غرفة بمبنى سكني
إمام المسجد النبوى “صلاح البدير” يحصل على درجة الدكتوراه

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة
٠٤:٤٢:٣٠ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وأكد المركز أن استقرار الطقس يصحبه نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضًا:

توقعات الطقس: أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق حتى التاسعة مساءً

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الأوسط والجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضًا:

محلل لبيانات الطقس: كتلة هوائية باردة والأمطار مستمرة على الرياض

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة.

وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

اقرأ أيضًا:

في اليوم العالمي.. مركز الأرصاد يدشن البرنامج التوعوي والتثقيفي بالطقس والمناخ

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم احول الطقس اخبار الطقس استقرار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
بسبب قمعها للمحتجين.. البيت الأبيض يتعهد بمحاسبة إيران

بسبب قمعها للمحتجين.. البيت الأبيض يتعهد بمحاسبة إيران

١١:٥٤ م، الأربعاء، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
في ظروف غامضة.. إطلاق نار يصيب مسؤول بـ«صحة تبوك»

في ظروف غامضة.. إطلاق نار يصيب مسؤول بـ«صحة تبوك»

١٠:٤٩ م، الثلاثاء، ٢١ مارس ٢٠١٧
تفاصيل ضبط 75 ألف قرص من الإمفيتامين والحشيش المخدر

تفاصيل ضبط 75 ألف قرص من الإمفيتامين والحشيش المخدر

١١:٥٢ ص، الأحد، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
وقفة احتجاجية للتحالف اليمني أمام الأمم المتحدة لرصد انتهاكات مليشيا الحوثي

وقفة احتجاجية للتحالف اليمني أمام الأمم المتحدة لرصد انتهاكات مليشيا الحوثي

٠٦:٣٦ م، السبت، ١١ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *