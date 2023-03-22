عاجل.. “الأرصاد” يتوقع استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وأكد المركز أن استقرار الطقس يصحبه نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الأوسط والجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة.

وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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