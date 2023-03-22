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الأسباب والعلاج.. كيف تحمي طفلك من أضرار الجلوس طويلاً؟
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الأسباب والعلاج.. كيف تحمي طفلك من أضرار الجلوس طويلاً؟

الأسباب والعلاج.. كيف تحمي طفلك من أضرار الجلوس طويلاً؟

الأسباب والعلاج.. كيف تحمي طفلك من أضرار الجلوس طويلاً؟
٠٣:٤١:٥٢ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يتسبب جلوس الأطفال فترات طويلة في إصابتهم بالعديد من الأمراض التي تؤثر في صحتهم وممارستهم لأنشطتهم المعتادة، لا سيما في سن المدرسة.

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أعمال تتطلب الجلوس طويلاً

وقالت الطبيبة نيكول فيتمان، إخصائية جراحة عظام الأطفال الألمانية، إن ذلك يأتي بسبب الجلوس طويلاً سواء في المدرسة أو أمام شاشات التلفاز أو الحاسوب أو أجهزة الألعاب خلال أوقات الفراغ.

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أضرار قلة الحركة

وأوضحت أن قلة الحركة تهدد صحة العمود الفقري لدى الأطفال، الذي لا يزال في مرحلة النمو؛ حيث إنها تتسبب في ضعف العضلات وعدم استقرار منطقة الجذع، مما يؤدي إلى الإصابة بالشد العضلي وآلام الظهر.

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علاج أضرار الجلوس طويلاً

وقدمت الطبيبة الألمانية روشتة علاج لأضرار الجلوس طويلاً، وأوصت بأن يمارس الأطفال الرياضة والأنشطة الحركية كالمشي وركوب الدراجات الهوائية والسباحة وألعاب الكرة يوميًا، لا سيما في الهواء الطلق وفي ضوء النهار؛ حيث لا يسهم ذلك في حماية الظهر فحسب، بل يحميهم أيضًا من الإصابة بقصر النظر.

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آلام الظهر ألعاب الكرة الأطفال التلفاز الجلوس طويلاً الحاسوب الرياضة السباحة الشد العضلي العمود الفقري المدرسة المشي ركوب الدراجات الهوائية ضعف العضلات قصر النظر

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