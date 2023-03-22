قراءة القرآن في رمضان أفضل في المسجد أم البيت

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شارك الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مقطعا صوتيا للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى.

كلاهما خير

وأجاب الفوزان خلال المقطع عن سؤال قال فيه: “الأفضل قراءة القرآن في المسجد أم في البيت”.

وأوضح الفوزان أن كلا الأمرين خير، لكن الأفضل قراءة القرآن في المسجد، وذلك اقتداء بالسلف الصالح، الذين ورد عنهم في الأثر أنهم كانوا يقولون: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا.

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فضائل شهر رمضان

وفي وقت سابق، وجه الفوزان رسالة إلى المسلمين في استقبال شهر رمضان المبارك، تداولها رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع وقال فيها : “رمضان شهر تضاعف فيه الحسنات، وتغفر فيه السيئات، وترفع فيه الدرجات، وتفتح فيه أبواب الجنان لأصحاب الطاعات، والتائبين من الذنوب والسيئات”.

وأضاف أنه: “شهر تُصفّد فيه الشياطين، ويتيسر للمؤمنين الخير والأعمال الصالحات، فلا تستطيع الشياطين أن تصد المسلمين عن فعل الطاعات، ولا تجرهم إلى الشهوات والمخالفات، كما كانوا يفعلون قبل دخول شهر رمضان”.