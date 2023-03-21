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“مدني المدينة” يباشر حريقاً داخل غرفة بمبنى سكني
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“مدني المدينة” يباشر حريقاً داخل غرفة بمبنى سكني

“مدني المدينة” يباشر حريقاً داخل غرفة بمبنى سكني

“مدني المدينة” يباشر حريقاً داخل غرفة بمبنى سكني
٠٢:٥٧:٣٧ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفع المدني، بالمدينة المنورة، حريقا داخل غرفة بأحد المباني السكنية، دون وقوع أي إصابات، ولله الحمد.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: “أن مدني المدينة المنورة أخمد حريقًا جزئيًا في غرفة بمبنى سكني، ومنع امتداد الحريق لكامل المبنى، دون وقوع إصابات – ولله الحمد”.

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حريق جزئي بناقلة وقود

ويوم أمس، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة مدني تبوك باشرت، حريقًا جزئيًا في ناقلة وقود.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه على إثر هذا الحريق الجزئي فقد تم تنفيذ الجانب الوقائي، مؤكدة عدم وجود إصابات.

إجراءات سلامة المنشآت

وكانت مديرية الدفاع المدني أصدرت تنبهًا هامًا بشأن ضرورة التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة، من أجل حماية الجميع.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه من أجل الحافظ على سلامة الجميع يجب التقيد بإجراءات السلامة في المنشأت، مبينًا الآتي:

1 – جهة الرصد، مفتش السلامة.

2 – موقع المخالفة، منطقة الرياض.

3 – نوع المخالفة، وجود عوائق أمام صندوق الحريق.

في الوقت نفسه، أصدر الدفاع المدني، تحذيرًا بناء على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي حائل والشرقية.

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أخبار السعودية الدفاع المدني المدينة المنورة حريق مدني المدينة

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