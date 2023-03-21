إمام المسجد النبوى “صلاح البدير” يحصل على درجة الدكتوراه

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حصل فضيلة إمام وخطيب ‎المسجد_النبوي الشيخ د. ‎صلاح البدير على شهادة الدكتوراة بتقدير ممتاز في رسالته بعنوان ( التيسير لمعاني الجامع الكبير لعلي بن خليل بن علي الدمشقي الحنفي).

دكتوراه الفقه

ونال البدير درجته العلمية من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك فيصل بالأحساء، في برنامج دكتوراه الفقه.

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تهنئة رئاسة شؤون الحرمين

وفي السياق ذاته، هنأ معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومنسوبو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح البدير بمناسبة حصوله على شهادة الدكتورة من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك فيصل بالأحساء في برنامج دكتوراه الفقه.

وفي الختام دعا السديس للشيخ البدير بالتوفيق والسداد ، موصياً معاليه فضيلته على مواصلة طلب العلم وتعليم العلن النافع والمساهمة في رفعة الدين الوسطي المعتدل .

كما شارك العديد من رواد ومتابعي السوشيال ميديا عبر موقع تويتر، صور مناقشة الدكتوراه لفضيلة الشيخ صلاح البدير، كما شاركوا التهنئة والتقنيات بدوام التوفيق.