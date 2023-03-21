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في ثلاث خطوات.. حل مشكلة تعليق الآيفون بسبب التنبيهات (فيديو)
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في ثلاث خطوات.. حل مشكلة تعليق الآيفون بسبب التنبيهات (فيديو)

في ثلاث خطوات.. حل مشكلة تعليق الآيفون بسبب التنبيهات (فيديو)

في ثلاث خطوات.. حل مشكلة تعليق الآيفون بسبب التنبيهات (فيديو)
٠٢:٤١:٥٤ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالله السبع طريقة حل مشكلة تعليق أو تعطل هواتف الآيفون بسبب ورود التنبيهات أو الإشعارات والتي تسبب مشكلة لدى البعض.

حل مشكلة تعليق الآيفون

وقال السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يعاني البعض من مشكلة تعليق أجهزة الآيفون بسبب التنبيهات، وأحد الأصدقاء أخبرني أنه يدفع في كل مرة 50 ريالاً لحل المشكلة بأحد المحلات القريبة”.

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وتابع السبع “يمكن بكل سهولة حل مشكلة تلعيق تعليق الجوال أو هاتف الآيفون بسبب التنبيهات من خلال الخطوات التالية:

خطوات حل المشكلة

1- الضغط على زر رفع الصوت

2- ثم الضغط على زر خفض الضوت

3- الضغط مطولاً على زر التشغيل لحين إطفاء الجهاز وعودته للعمل

وتابع عبدالله السبع: “الجهاز سيعيد تشغيل نفسه مجدداً وسوف تنحل المشكلة في ثوانٍ دون الحاجة للذهاب إلى محلات الصيانة”.

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