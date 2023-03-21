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توقعات الأرصاد.. تقلبات جوية على الرياض والشرقية تستمر لساعات

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توقعات الأرصاد.. تقلبات جوية على الرياض والشرقية تستمر لساعات

توقعات الأرصاد.. تقلبات جوية على الرياض والشرقية تستمر لساعات

توقعات الأرصاد.. تقلبات جوية على الرياض والشرقية تستمر لساعات
٠٢:٣٠:٣٢ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقتي الرياض والشرقية تستمر خلال الساعات القادمة.

رياح نشطة وغبار

وتشمل الحالة الجوية، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، لاسيما على الطريق السريعة.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على الشرقية حتى الساعة الثالثة فجرا الشرقية، بينما تستمر حتى الساعة السابعة مساء على الرياض.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية, كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأرصاد الرياض الشرقية الطقس

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