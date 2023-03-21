شركة طيران الرياض تعلن عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية

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أعلنت شركة طيران الرياض (الناقل الوطني الجديد) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف لحملة (الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

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المسميات الوظيفية:

– مضيف جوّي (ثانوية فأعلى).

– مساعد تنفيذي.

– أخصائي سلاسل الإمداد.

– مدير أول المبيعات.

– مدير التوظيف.

– فني صيانة طائرات (وظائف مُتعددة).

– مدير عمليات الأمن السيبراني.

– مدير أول مركز الاتصال.

نبذة عن الشركة:

– تأسيس” طيران الرياض” تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محلياً لدعم تنويع الاقتصاد. حيث ستساهم الناقل الجوي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران ودعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال إتاحة المزيد من الفرص للسياح والزوار من جميع أنحاء العالم للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في المملكة واستحداث فرص عمل جديدة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا