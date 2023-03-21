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بطريقة يسيرة.. شؤون الحرمين توضح طريقة الاستدلال على الحجر الأسود في بداية الطواف
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بطريقة يسيرة.. شؤون الحرمين توضح طريقة الاستدلال على الحجر الأسود في بداية الطواف

بطريقة يسيرة.. شؤون الحرمين توضح طريقة الاستدلال على الحجر الأسود في بداية الطواف

بطريقة يسيرة.. شؤون الحرمين توضح طريقة الاستدلال على الحجر الأسود في بداية الطواف
٠٢:٤٥:٠٥ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شارك الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، طريقة بسيطة وميسرة للاستدلال على الحجر الأسود بداية كل شوط من الطواف.

علامات مضيئة 

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، وجود علامات خضراء مضيئة، يجدها الحجاج في الأعلى عند المطاف، وهي تحاذي الحجر الأسود تماما.

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الحلقات القرآنية يقوم عليها أكثر من 130 معلمًا

وأوضحت أن الحلقات القرآنية يقوم عليها أكثر من 130 معلمًا ومعلمة؛ وذلك ضمن برامجها الموجهة لقاصدي بيت الله الحرام، حرصًا منها على تعليم كتاب الله تعالى وتفسيره وتجويده.

خدمة ملايين المسلمين من كافة بقاع الأرض

وأضافت أن مقرأة الحرمين الشريفين، تهتم بتعليم القرآن الكريم باستخدام التقنية الحديثة، ويكون ذلك عن طريق البث من داخل المسجد الحرام للحفظة والراغبين في تحسين تلاواتهم “عن بعد” ليستفيد منها ملايين المسلمين من كافة بقاع الأرض، إضافة إلى تخصيص عدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها الإنجليزية والأوردية والإندونيسية.

الكلمات الدلالية:
الحجر الأسود المسجد الحرام شؤون الحرمين

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