بـ1905 ترخيصًا نشطا.. الرياض تتصدر أكثر مناطق المملكة

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ارتفع إجمالي تراخيص النقل النشطة المصدرة خلال الـ3 سنوات الأخيرة حتى نهاية العام الماضي، التراخيص الفرعية.

التراخيص المصدرة

وبلغت التراخيص المصدرة 4736 ترخيصًا بـ71%، مقابل 1926 ترخيص نشط فرعي بـ29%، في وقت بلغ إجمالي التراخيص المصدرة 6662 ترخيصًا، منها 3149 ترخيصًا في العام الماضي.

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تراخيص نقل البضائع

وتصدر نقل البضائع على الطرق البرية إصدار التراخيص حسب تقرير حديث للهيئة العامة للنقل.

وبلغ إجمالي التراخيص 3864 ترخيصًا بـ81.58%، وحلت ترخيص تأجير تأجير السيارات فئة (ب) ثانيًا بإجمالي 653 ترخيصًا بـ13.78%، وترخيص تأجير السيارات فئة ( أ ) ثالثًا بإجمالي 559 بـ11.80%، وتراخيص تأجير السيارات فئة (ج) رابعًا، بإجمالي 428 ترخيصًا بـ9.03%.

وحل تراخيص وسيط الشحن خامسًا، بإجمالى 211 ترخيصًا بـ4.45%، وحلت تراخيص وسيط الأجرة.

فيما حل نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة في المرتبة الأخيرة بترخيص وحيد، تليها ترخيص تأجير السيارات فئة (هـ) بترخيصين، و3 تراخيص لتأجير الحافلات، ووسيط التأجير إلكترونيًا، وفقا لـ”الوطن”.

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الرياض تتصدر

وتصدرت الرياض أكثر المناطق تراخيص نشطة بـ1905 ترخيصًًا، وحلت مكة المكرمة ثانيًا بـ1476 ترخيصًا، والشرقية ثالثًا بـ1297 ترخيصًا، والقصيم رابعًا بـ732 ترخيصًا، وعسير خامسًا بـ292 ترخيصًا.

وحلت جازان في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق تراخيص نشطة بـ11 ترخيصًا، وحائل ثانيًا بـ75 ترخيصا، والجوف ثالثًا بـ108 تراخيص، والحدود الشمالية رابعًا بـ117 ترخيصًا، وتبوك خامسًا بـ125 ترخيصًا.

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