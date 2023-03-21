4 خطوات لعلاج حموضة السكر الكيتونية

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وجه د. ناصر الجهني استشاري الغدد الصماء والسكري والسمنة نصائح مهمة لعلاج حموضة السكر الكيتونية.

علاج حموضة السكر الكيتونية

وأوضح الجهني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: أن حموضة السكر الكيتونية تحدث للمصابين بداء السكري من النوع الأول والذين يصومون رمضان.

وتابع د. ناصر الجهني، أن أهم خطوات لعلاج حموضة السكر الكيتونية ما يلي:

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1- تحليل السكر بالمنزل كل ٢-٤ ساعات

2- فحص الكيتون بالدم أو البول

3- تناول السوائل وخاصة الماء 200 مليلتر كل ساعة

4- عدم أيقاف حقن الانسولين القاعدي واخذ جرعات تصحيحية انسولين سريع المفعول كل ٤-٦ ساعات

5- إذا لم تتحسن الحالة عليك زيارة إلى أقرب قسم طوارئ

انخفاض مستويات السكر بالدم

وفي وقت سابق، توصلت دراسة إلى وجود ارتباط كبير بين الجوع والشعور بالغضب وانخفاض مستويات السكر بالدم، وفقًا لـ “وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة”.

وتقول مؤسسة القلب البريطانية، إن هرمون الأنسولين يسمح للسكر (الجلوكوز) في مجرى الدم بدخول الخلايا، حيث يمكن استخدامه للحصول على الطاقة.

وأضافت: “إذا لم يكن لديك ما يكفي من الأنسولين، فإن السكر يبقى في مجرى الدم. وبمرور الوقت، يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية”.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل أخرى مثل أمراض القلب التاجية وأمراض الكلى ومرض العين السكري.