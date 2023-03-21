90 ألف طن سنويا.. استهلاك المملكة من القهوة

تواصل – فريق التحرير:

كشف متخصصون أن استهلاك القهوة في المملكة يحقق زيادة خلال الآونة الأخيرة، مع تزايد المناسبات والمواقف التي تكون فيها القهوة حاضرة بقوة.

معدلات مرتفعة

وأوضح المهندس المروعي، المستشار والمختص في مجال القهوة، أن المملكة تعد أكثر دول العالم استهلاكاً للقهوة بمعدل 90 ألف طن سنوياً.

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مشروب أساسي

وتعد المملكة واحدة من أكثر دول العالم اهتماما بـ “القهوة” ويعتبرها المواطنون “مشروبا أساسيا” خاصة بين أولئك الذين يحرصون على استقبال الضيوف، فتكون حاضرة دائما.

وتختلف القهوة حسب دولة المنشأ والزراعة، لكنها بشكل عام مطلوبة جدا في المملكة، وتخصص لها ميزانية سنويا لاستيرادها من الدول المصدرة.

ولأهميتها الكبيرة، تنفق المملكة مبالغ كبيرة سنويا لشراء أفضل أنواع القهوة من حيث الجودة.

كم تنفق المملكة على القهوة؟

وكشف أحدث تقرير أن إنفاق المواطنين على إعداد القهوة يبلغ أكثر من مليار ريال (حوالي 267 مليون دولار) بواقع يتجاوز 80 ألف طن.

وصنف هذا الإنفاق المملكة كواحدة من أكثر الدول استهلاكا للبن في العالم، فيما تقدر الكميات المستوردة سنويا لأسواق المملكة من البن بنحو 73 ألف طن.