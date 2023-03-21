مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 11 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعصر بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 30 شعبان 1444 هجرية، الموافق 22 مارس 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:22 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:22، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:15 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:16 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 30 شعبان 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:07

المدينة – 5:06

الرياض – 4:37

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:28

المدينة – 12:29

الرياض – 12:01

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:53

المدينة – 3:55

الرياض – 3:27

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:33

المدينة – 6:34

الرياض – 6:06

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:03

المدينة – 8:04

الرياض – 7:36

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