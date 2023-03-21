مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 11 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعصر بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 30 شعبان 1444 هجرية، الموافق 22 مارس 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:22 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:22، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:15 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:16 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 30 شعبان 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:07
المدينة – 5:06
الرياض – 4:37
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:28
المدينة – 12:29
الرياض – 12:01
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:53
المدينة – 3:55
الرياض – 3:27
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:33
المدينة – 6:34
الرياض – 6:06
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:03
المدينة – 8:04
الرياض – 7:36
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