بالأسماء.. 15 بابًا لدخول وجبات الإفطار للمسجد النبوي

تواصل- واس:

أعلنت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي خطتها لشهر رمضان موضحة أهم النقاط التي سيتم تفعيلها لتقديم كافة الخدمات وفق أعلى المعايير الجودة.

15 بابا من أصل 100

وحددت الوكالة في خطتها 15 بابا من أصل 100 باب بالمسجد النبوي لدخول الإفطار في شهر رمضان للقسم الرجالي والنسائي.

وتم وضع الآليات اللازمة لتسهيل دخول وجبات الإفطار للرجال إلى الحرم القديم من باب الرحمة 3 والجهة الجنوبية أبواب 37 و5 و4 والجهة الغربية بابي 11 و8.

وأما الجهة الشرقية من بابي 32 و34 والجهة الشمالية أبواب 21 و17 و19 فيما سيكون دخول الوجبات للنساء عبر المصلى الشرقي من بابي 25 و29 والمصلى الغربي بابي 13 و17.

فرش السجاد داخل المسجد النبوي

ويستقبل الحرم المصلين على مدار الساعة، وتم فرش السجاد داخل المسجد النبوي بنسبة 100 % واستخدام السطح والساحة الغربية لتفويج الزوار والمصلين عند امتلاء المسجد، فيما أعادت مواعيد الصلاة بالروضة الشريفة بين الرجال والنساء بتحديد مواعيد جديدة.

تطبيق نسك

‫ ويستمر العمل في تنظيم مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق (نسك)، ويكون الدخول للروضة الشريفة للرجال والنساء لحملة التصاريح من الساحات الجنوبية مقابل باب 37، وتكون مواعيد تفويج الرجال والنساء حملة التصاريح للروضة الشريفة على النحو التالي: من 1 رمضان إلى 19 رمضان من الساعة 2:30 صباحًا إلى صلاة الفجر للرجال، ومن بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحًا للنساء، ومن الساعة 11:30 صباحًا إلى صلاة العشاء للرجال، ومن الساعة 11 مساءً إلى الساعة 2 صباحًا للنساء.

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