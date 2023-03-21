شاهد.. سيول عارمة تغرق ولاية محوت بسلطنة عمان

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان للسيول في ولاية محوت بسلطنة عمان بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية.

سيول عارمة في محوت

وأظهر مقطع فيديو متداول، مياه السيول تغرق شوارع ولاية محوت بسلطنة عمان، وسط نشاط لرجال الدفاع المدني لتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين.

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يذكر أن ولاية محوت هي إحدى ولايات المنطقة الوسطى في سلطنة عمان، وتطل على بحر العرب.

تجاورها شمالاً ولاية المضيبي التابعة للمنطقة الشرقية ومن الشمال الغربي ولاية أدم التابعة للمنطقة الداخلية.

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ويحدها من الجنوب الغربي ولاية الدقم ومن الشرق الشمالي ولاية جعلان بني بوعلي التابعة للمنطقة الشرقية، تضم حوالي 32 قرية، ويسكنها 8 آلاف نسمة تقريباً.

تاريخ ولاية محوت

كانت تعد واحداً من الموانئ الهامة في العصور السابقة، حيث اشتهرت بصناعة السفن، ونقل المسافرين والبضائع من عمان إلى كل من شرق أفريقيا والهند وأجزاء أخرى من القارة الإفريقية، حاملة للمنتجات العمانية وعائدة بالبضائع التي لم تكن موجودة آنذاك في عُمان.

ثلاث جزر مهمة في محوت

وتوجد في ولاية محوت ثلاث جزر، أهمها جزيرة محوت المحاطة بأشجار القرم أو المانجروف من جميع الجهات، وجزيرة الراك ذات المنظر الطبيعي الرائع.

كما يوجد في ولاية محوت، جزيرة عب التي تتميز بوجود أعداد كبيرة من الطيور البحرية مثل طائر النورس وطائر مالك الحزين والفلامنجو فضلاً عن أنواع أخرى من الطيور المهاجرة.

أما سواحل ولاية محوت فأهمها سواحل (بر الحكمان) سويحل كناسة، رأس رويس، الخلوف، نبتوت، رأس الزخر، رأس خبة صراب، ومن الوديان أهمها وادي مديرة وأكبر وادي بة شجر الغاف بكثافة ويوجد به مناظر طبيعية كثيرة منها (عين السلم) ووادي الجوبه ووادي السيل.

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