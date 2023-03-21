معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في مأرب

تواصل – فريق التحرير:

شنت مليشيا الحوثي هجومًا مسلحًا من عدة محاور على مواقع تمركز القوات الحكومية، غرب مديرية حريب، إلا أن تعزيزات عسكرية وصلت في الوقت المناسب لإسناد القوات الحكومية، وأوقف الهجمات الحوثية.

تبادل الأسرى

وتأتي تلك المواجهات عقب يوم واحد من اتفاق الأطراف المتقاتلة على تبادل شامل للأسرى، باستثناء شخصيات محدودة لم يشملها الاتفاق، حسب “إرم نيوز”.

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اتفاق ستوكهولم

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن قاعدة “الكل مقابل الكل” التي نص عليها اتفاق استوكهولم، إنجازا وتقدما حقيقيا في ملف الأسرى والمختطفين.

سنوات من المعاناة

وعبر “تويتر”، غرد الإرياني أن الاتفاق يضع حدا لمأساة المحتجزين ولم شملهم بأسرهم وعائلاتهم، وإدخال الفرحة في نفوسهم بعد سنوات من الألم والمعاناة.

كما أنه اختبار حقيقي لجدية مليشيا الحوثي التابعة لإيران في المضي نحو التهدئة وإحلال السلام.

جرائم الحوثي

وقال الإرياني: “تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية للعام الثامن على التوالي، اعتقال الآلاف من السياسيين والاعلاميين والصحفيين والمدنيين المناهضين لانقلابها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم ومقار أعمالهم والشوارع ونقاط التفتيش، واخفتهم قسريا ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، رافضة استبدالهم بعناصرها الذين وقعوا أسرى في جبهات القتال”.