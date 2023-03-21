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تقاوِم الأدوية.. تزايد الإصابات بعدوى مميتة في أمريكا

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تقاوِم الأدوية.. تزايد الإصابات بعدوى مميتة في أمريكا

تقاوِم الأدوية.. تزايد الإصابات بعدوى مميتة في أمريكا

تقاوِم الأدوية.. تزايد الإصابات بعدوى مميتة في أمريكا
٠١:٠٣:٠٤ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

تزايدت حالات الإصابة بعدوى فطرية مميتة في الولايات المتحدة الأمريكية، والمنتشرة منذ عام 2022.

مقاوِمة للأدوية

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن تزايد الإصابات بالعدوى الفطرية “كانديدا أوريس” المميتة والمقاومة للأدوية في أمريكا.

ويتضح هذا من خلال البيانات التي نشرت، من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

قلق يستدعي المراقبة المستمرة

وقال الخبراء في المراكز الأمريكية: “النمو السريع للعدوى وانتشارها الجغرافي يستدعي القلق ويبرز الحاجة إلى المراقبة المستمرة للوضع، وتوسيع الفحوصات المخبرية، وتسريع التشخيص”.

وأشاروا إلى أن داء المبيضات “كانديدا أوريس” تنتشر في الولايات المتحدة منذ عام 2016، مع أكثر من 10000 إصابة اعتبارا من 31 ديسمبر 2021.

وأكدوا أن الزيادة في الإصابة تسارعت في عام 2022.

عدم كفاية جودة الوقاية من العدوى

وأوضح الخبراء أن “أسباب الوضع الحالي ترتبط بعدم كفاية جودة الوقاية من العدوى في المؤسسات الطبية، فضلا عن حقيقة أنه خلال جائحة فيروس كورونا، واجه نظام الرعاية الصحية عبئا ثقيلا”.

لا يمكن تحديدها بدقة

ويشير الخبراء إنه تم التعرف على فطر “كانديدا أوريس” لأول مرة على أنه العامل المسبب للمرض في البشر في عام 2009 في اليابان، وبعض سلالاتها مقاومة للأدوية، ولا يمكن تحديدها بدقة إلا بمساعدة طرق معملية خاصة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار الصحة امريكا صحة وطب عدوى مميتة

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