لأصحاب الأمراض المزمنة.. نصائح مهمة لصيام آمن في رمضان

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مع حلول شهر رمضان المبارك، يوجه الأطباء وخبراء الصحة نصائح مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة لصيام صحي وآمن.

ومن أهم النصائح لأصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والقلب لصيام آمن في رمضان ما يلي:

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صيام آمن في رمضان

1. تناول السوائل:

جرب شرب السوائل عدة مرات طوال الليل ، حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش الشديد ،فالعطش هو إشارة إلى أن جسمك يعاني من الجفاف بالفعل.

اختر السوائل التي لا تحتوي على الكافيين ، لأن المشروبات المحتوية على الكافيين يمكن أن تسبب الجفاف، كما أن شرب الماء أثناء الإفطار المغرب يضمن حصولك على أفضل مصدر لترطيب جسمك .

2. التغذية الجيدة:

تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة أثناء المساء، يحتاج جسمك أكثر من أي وقت مضى إلى تغذية جيدة للتعويض عن ضغوط الصيام.

أهمية الحركة وممارسة الرياضة

الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية ، مثل زيت الزيتون والمكسرات ، كل هذه العناصر مهمة لتزويد جسمك بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.

3. لا تفرط في تناول الطعام بالإفطار:

تناول الطعام بتمعن والاستماع عندما يكون جوعك مشبعًا بالفعل يضع ضغطًا أقل على جسمك ويمنحك طاقة أكبر من تناول كميات كبيرة في وقت واحد.

4. الرياضة وممارسة التمارين

استمر في التحرك على الرغم من أن الصيام يمكن أن يكون مرهقًا جسديًا ، فحاول ألا تكون مستقرًا تمامًا، إذا كنت تمارس الرياضة عادة في الصباح ، فراجع كيف يشعر جسمك إذا بدلت التمرين إلى المساء بعد الإفطار. لا تعتبر التمارين الشاقة فكرة جيدة أثناء النهار لأنك قد تصاب بالجفاف بسرعة.

5. التقليل من الحلوى

بعد الإفطار يقبل الكثيرون على تناول الحلويات، ولكن ينصح الأطباء خاصة مرضى السكري بتقليل تناول الحلوى، واستبدالها بالفواكه الطازجة

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