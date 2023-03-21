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بحيلة ماكرة.. لن تتوقع ما فعلته مضيفات لتهريب المخدرات في هذه الدولة
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بحيلة ماكرة.. لن تتوقع ما فعلته مضيفات لتهريب المخدرات في هذه الدولة

بحيلة ماكرة.. لن تتوقع ما فعلته مضيفات لتهريب المخدرات في هذه الدولة

بحيلة ماكرة.. لن تتوقع ما فعلته مضيفات لتهريب المخدرات في هذه الدولة
١٢:١٨:٢٠ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت السلطات في دولة فيتنام، القبض على ثلاث مضيفات، ومديرة مقصورة الضيافة على متن طائرة قادمة من باريس، بعد هبوطهن في مطار تان سون نهات الدولي، في مدينة هو تشي مينه.

11.4 كجم من المخدرات

ووجهت للمضيفات تهمة تهريب المخدرات، بعد العثور على 11.4 كيلوجرام من المخدرات مخبأة بين أمتعتهن في علب معجون أسنان على متن الرحلة من فرنسا إلى فيتنام، حسب “عكاظ”.

واشتبه ضباط مكافحة المخدرات بالمطار، في أمتعة المضيفات، وبتفتيشها عثر على 8.4 كيلوغرامات من الأقراص الرمادية و 3 كيلوجرامات من المسحوق الأبيض مخبأة في علب معجون أسنان، وتم تحديد المواد بكونها أقراص اكستاسي، والكوكايين والكيتامين.

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مقابل 400 دولار

وحسب تقارير محلية، قالت إحدى المضيفات إن: شخصًا في فرنسا دفع لهن 10 ملايين دونج فيتنامي، ما يعادل 424 دولارا، لحمل الطرود في أمتعتهن.

ووافقت المضيفات، اللواتي تم وصفهن من قبل متحدث باسم الخطوط الجوية الفيتنامية بأنهن “شابات بخبرة عمل محدودة في الشركة”، على الصفقة دون فحص “الطرد” بعناية، بدعوى أنهن كن مرهقات بعد رحلة طويلة.

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باريس تهريب مخدرات فيتنام مضيفات طيران مطار هوتشي منه

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