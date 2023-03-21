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منها مصاحف “برايل”.. طبعات جديدة مختلفة الأحجام في الحرمين الشريفين برمضان المبارك

منها مصاحف “برايل”.. طبعات جديدة مختلفة الأحجام في الحرمين الشريفين برمضان المبارك

منها مصاحف “برايل”.. طبعات جديدة مختلفة الأحجام في الحرمين الشريفين برمضان المبارك
١٢:١٧:١٤ ص، الأربعاء، ٣٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أنهَت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب – ممثلة بإدارة شؤون المصاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- استعداداتِها، وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك هذا العام ١٤٤٤هـ.

تنظيف وتعقيم

وأوضح مدير الإدارة سعد بن غويلب الندوي، أن الخطة تقوم على تهيئة وتنظيف وتعقيم الدواليب والأرفف الرخامية، وتحديد ما تحتاج إليه من صيانة ،وتجهيز المصليات بكل ما تحتاجه من طبعات جديدة من المصاحف مختلفة الأحجام,.

وتشمل المصاحف العادية، والمصحف الجوامعي، والمصحف ذا الحجم الكبير، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم، ومصاحف “برايل “للمكفوفين، بالإضافة إلى التفاسير الميسرة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .

تعميم الوزير

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تعميماً لأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

خطبة الجمعة بمناطق المملكة:

وتضمن التعميم بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق 2/9/1444هـ، لبيان فضل بناء المساجد وصيانتها ونظافتها وكذلك فضل نشر المصحف الشريف.

كما سيتم توضيح ما أتاحته الوزارة لمن أراد المساهمة في هذا الفضل العظيم من إمكانية المساهمة فيه عبر منصة إحسان للعمل الخيري، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإتاحة الفرصة أمام فاعلي الخير بالمساهمة في المشاريع التي تخدم بيوت الله والعناية بكتابه العزيز.

تعميم من وزير الشؤون:

ونص التعميم الذي أصدره الوزير للتأكيد على أصحاب الفضيلة بأن تتضمن خطبهم على المحاور التالية:

-حث الناس على أعمال البر والخير ودعوتهم للتزود من الأعمال الصالحة.

– بيان فضل بناء المساجد وعمارتها وخدمتها.

– تعلّم القرآن الكريم وتعليمه والمساهمة في طباعته ونشره” وبيان فضل عمارة المساجد.

– تذكير الناس بفضل طباعة القرآن الكريم ونشره لما يترتب على ذلك من المشاركة في تعليمه.

– التنويه بجهود المملكة في العناية بالمساجد وعمارتها حسياً ومعنوياً وجهودها المباركة في طباعة المصحف الشريف ونشره.

يذكر أن هذا التعميم الذي أصدره معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لخطباء الجوامع يأتي في إطار تفعيل دور منابر الجمعة التوعوية والدعوية.

كما يأتي تجسيداً للجهود المتواصلة التي تقوم بها الوزارة في جميع برامجها، إلى جانب حرص الوزارة على تفعيل العمل الخيري وتنظيم مسار جمع التبرعات عبر المنصات الرسمية.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم شؤون الحرمين مصاحف بريل

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