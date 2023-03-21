دراسة: هذه العادة تدمر الصحة العقلية للأطفال

تواصل – فريق التحرير:

قام باحثون، في طب الأطفال، من جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، بتحليل البيانات من دراسة طويلة الأمد لنمو الدماغ في الولايات المتحدة، وجمعوا بيانات وقت الجلوس أمام الشاشات لـ 11633 طفلا تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عاما، وتمت متابعة كل طفل لمدة عامين.

سلوك عدواني

ووجدت الدراسة أن كل ساعة إضافية يقضيها الأطفال في سن التاسعة إلى الحادية عشرة أمام الشاشات الإلكترونية، تساهم في زيادة خطر حدوث سلوك عدواني مرضي، وميول للعنف بنسبة 9% بعد عامين، حسب “روسيا اليوم”.

اقرأ أيضا:

5 نصائح للوالدين للتخلص من مشاعر الخوف والقلق لدى الأبناء

أضرار خطيرة

وقال المؤلف المشارك للدراسة، الدكتور جيسون ناجاتا، الأستاذ المساعد في طب الأطفال: إن الشاشات غالبا ما حلت محل “التنشئة الاجتماعية والنشاط والنوم”.

وعدّد ناجاتا أضرار قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات، التي تؤدي إلى:

– العزلة الاجتماعية

– التنمر الإلكتروني

– واضطراب النوم، ما قد يؤدي إلى تدهور الصحة العقلية

وغالبا ما يؤدي قضاء المزيد من الوقت أمام الشاشات، حسب ناجاتا، إلى إزاحة الوقت المخصص للتواصل الاجتماعي والنشاط البدني والنوم بشكل شخصي.