خلال 24 ساعة.. وقوع 28 زلزالًا على مستوى العالم

تواصل- فريق التحرير:

نشر الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، خريطة تكشف الزلزال التي حدثت في العالم اليوم.

وأشار “المسند” في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن :” خريطة مواقع الزلازل خلال الـ24 ساعة الماضية توضح 28 زلزالاً على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر”.

وتابع :” أشدها زلزال بقوة 6.5 وبعمق 194كم ضرب هندوكوش الأفغانية عند الساعة 07:47 مساء اليوم”.

4 قتلى و 80 مصاب

ذكرت وسائل إعلام باكستانية، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل 4 أشخاص و إصابة 80 آخرين على الأقل لدى انهيار أجزاء من منازلهم في مناطق شمال باكستان.

ومن بين المناطق التي شهدت انهيارات منطقة “صوابي” و “دير الجنوبية”، كما أدت الهزة الأرضية إلى حدوث إنزلاقات جبلية شمال باكستان نتج عنها إغلاق عدد من الطرق الجبلية.

رئيس الوزراء يعو لرفع التأهب

بدوره، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث لرفع حالة التأهب جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان باكستان جراء الزلزال الذي ضرب أفغانستان المجاورة.

فيديو يوثق المشاهد

نشرت حسابات إعلامية فيديوهات توثق اللحظات الأولى من زلزال باسكتان والذي ضرب عدة دول أخرى بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر.

وأظهر الفيديو المباني تتمايل لوقت قارب من الدقيقة بشكل يحبس الأنفاس، دون ان ترد بيانات رسمية تتحدث عن خسائر مادية أو بشرية، فيما قالت وسائل إعلام أن الزلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر.

اقرأ ايضا

المباني تتمايل.. فيديو يحبس الأنفاس من زلزال باكستان