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نصائح للوقاية من الجفاف ومشاكل الجلد في رمضان (فيديو)
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نصائح للوقاية من الجفاف ومشاكل الجلد في رمضان (فيديو)

نصائح للوقاية من الجفاف ومشاكل الجلد في رمضان (فيديو)

نصائح للوقاية من الجفاف ومشاكل الجلد في رمضان (فيديو)
١٠:٥٨:٠١ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. أحمد محمد العيسى استشاري الأمراض الجلدية نصائح مهمة لتفادي جفاف الجلد والشفاه أو الشعور بالعطش في شهر رمضان المبارك.

تفادي جفاف الشفاه في رمضان

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ونصح العيسى، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، بأهمية شرب الماء بعد الإفطار في رمضان وعدم إهمال شرب القدر الكافي من المياه.

ونصح العيسى بعدم التعرض لدرجات الحرارة العالية سواء حرارة الشمس أو حرارة الفرن والمطبخ، كما أكد العيسى أهمية التوازن الغذائي في هذا الشهر الكريم.

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نصائح للتغلب على السمنة

وفي وقت سابق، نصح د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، بأهمية استغلال شهر رمضان المبارك في التغلب على السمنة والتخلص من الأعراض المزعجة المصاحبة لها.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن رمضان فرصة للتغلب على داء السمنة وتبعاته كالتخمة واضطرابات الجهاز الهضمي، والتي تؤثر على صحة الجسد ونشاطه؛ وبالتالي على أداء العبادة في رمضان.

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الكلمات الدلالية:
جفاف الشفاه رمضان شرب الماء شهر رمضان صيام رمضان

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