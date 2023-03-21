الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
حصيلة أولية.. مقتل 4 وإصابة 80 آخرين في زلزال باكستان
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حصيلة أولية.. مقتل 4 وإصابة 80 آخرين في زلزال باكستان

حصيلة أولية.. مقتل 4 وإصابة 80 آخرين في زلزال باكستان

حصيلة أولية.. مقتل 4 وإصابة 80 آخرين في زلزال باكستان
١٠:٤٩:٤٥ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ذكرت وسائل إعلام باكستانية، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل 4 أشخاص وإصابة 80 آخرين على الأقل إثر انهيار أجزاء من منازلهم في مناطق شمال باكستان.

ومن بين المناطق التي شهدت انهيارات منطقة “صوابي” و “دير الجنوبية”، كما أدت الهزة الأرضية إلى حدوث إنزلاقات جبلية شمال باكستان نتج عنها إغلاق عدد من الطرق الجبلية.

رئيس الوزراء يعو لرفع التأهب

بدوره، دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث لرفع حالة التأهب جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان باكستان جراء الزلزال الذي ضرب أفغانستان المجاورة.

فيديو يوثق المشاهد

نشرت حسابات إعلامية فيديوهات توثق اللحظات الأولى من زلزال باسكتان والذي ضرب عدة دول أخرى بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر.

وأظهر الفيديو المباني تتمايل لوقت قارب من الدقيقة بشكل يحبس الأنفاس، دون ان ترد بيانات رسمية تتحدث عن خسائر مادية أو بشرية، فيما قالت وسائل إعلام أن الزلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر.

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المباني تتمايل.. فيديو يحبس الأنفاس من زلزال باكستان

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