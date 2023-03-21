استشاري: رمضان فرصة للتغلب على داء السمنة وتبعاته

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نصح د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، بأهمية استغلال شهر رمضان المبارك في التغلب على السمنة والتخلص من الأعراض المزعجة المصاحبة لها.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن رمضان فرصة للتغلب على داء السمنة وتبعاته كالتخمة واضطرابات الجهاز الهضمي، والتي تؤثر على صحة الجسد ونشاطه؛ وبالتالي على أداء العبادة في رمضان.

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وفي وقت سابق، كشفت هيئة الصحة العامة عن الدليل الإرشادي لصيام صحي خلال شهر رمضان.

وتضمن الدليل نصائح بـ:

-اتباع نظام غذائي صحي متوازن.

تجنب الأطعمة السريعة والغنية بالدهون والسكريات.

-المواظبة على ممارسة النشاط البدني متوسط الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل (150 دقيقة في الأسبوع).

-الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً وتجنب السهر.

-التواصل مع الأهل والأصدقاء.

-تجنب التدخين أو محاولة الإقلاع عنه.

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المشي

وقالت “وقاية”، إن المشي من الرياضات المثالية التي يمكن ممارستها في شهر رمضان حيث إنها لا تحتاج إلى أدوات وتساعد على إنزال الوزن والمحافظة عليه، من خلال حرق الدهون المخزنة في الجسم.

ونصحت بالآتي:

-استشارة الطبيب عند وجود أي مشاكل صحية.

الحرص على المشي في أجواء معتدلة غير حارة.

-المواظبة على المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل (150 دقيقة في الأسبوع).

-عدم ممارسة المشي مباشــرة بعــد تناول وجبــة الإفطار لتجنب عســر الهضم.

-يفضل ممارسة المشي قبل الإفطار بـ 30 دقيقة أو بعد الإفطار بســاعتين أو 3 ســاعات.

-شــرب كمية وافرة من الماء والســوائل أثناء المشي خلال فترة الإفطار (من أذان المغرب إلى فترة الإمساك) لتعويــض الســوائل المفقودة من الجسم.

-تنــاول الفاكهــة والتمــر باعتدال لإمداد الجسم بالطاقة.

السكري في رمضان

الأنسولين هرمون يفرزه البنكرياس ليسمح بدخول الجلوكوز إلى خلايا الجسم، لاستخدامه كوقود لتزويد الجسم بالطاقة.

ولا يتمكن مريض السكري من استخدام هذا الوقود (الجلوكوز) بشكل سليم لذلك يتراكم في الدم مما قد يتسبب بمضاعفات صحية للمريض.

يستطيع مريض السكري الصوم بأمان خلال شهر رمضان إذا استوعب المخاطر، وتمكن من السيطرة على السكري، واتبع توصيات الطبيب بعناية.

لذا قالت إنه يفضل مراجعة الطبيب قبل الصيام لمناقشة الوضع الصحي وأخذ التوصيات منه كـ:

– ضبط الجرعات العلاجية المتناولة.

-ممارسة النشاط البدني خلال فترة الإفطار (من أذان المغرب إلى فترة الإمساك) 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.

المراقبة الدقيقة لمستويات سكر الدم خلال فترة الصيام والإفطار.

مراقبة ظهور علامات انخفاض سكر الدم.

اتباع نمط الحياة الصحي خلال شهر رمضان وبعده.

-الاستعداد للتوقف عن الصوم في حال انخفاض أو ارتفاع سكر الدم.

-الحرص على تناول طعام صحي متنوع ومتوازن.

-شرب الكثير من الماء خلال فترة الإفطار (من أذان المغرب إلى فترة الإمساك).

-اختيار طريقة طهي صحية مثل الشواء بالفرن أو القلاية الهوائية أو البخار.

-تجنب الإفراط في الطعام والاستمتاع بالوجبة عن طريق تناول الطعام ببطء.

-التوقف عن الصيام وشرب الماء أو سوائل أخرى عند الشعور بالإعياء أو في حال أصبح الشخص مشوشاً أو مرتبكا أو أصيب بالهبوط والإغماء.

-مراجعة الطبيب لمعرفة إمكانية الصيام بأمان وضبط الجرعات.

تغذية مرضى السكري خلال شهر رمضان.

-التقليل من المشروبات التــي تحتوي على الكافيــن مثل القهوة والمنبهات حيث إنها مدرة للبول وقد تسبب الجفاف.

وجبة الإفطار

-ترتيب الوجبات بحيث يتم الإفطار على مرحلتين فمثلاً يمكن تناول التمر أو القهوة واللبن (قليل الدسم) قبل إقامة الصلاة ثم يليها باقي الوجبة مثل السلطة والشوربة، والطبق الرئيس بعد إقامة الصلاة.

-الحرص على الإفطار عند أذان المغرب مباشرة.

-شرب كوب من الماء أو الحليب أو اللبن (قليل أو خالي الدسم) كما يمكن شرب المشروبات الخالية من السكر لتعويض السوائل المفقودة خلال فترة الصيام.

-البدء بتناول التمر تطبيقًا للسنة النبوية، حيث يعتبر التمر سريع الهضم وغنيًا بالألياف الغذائية ويمد الجسم بالطاقة اللازمة.

الحرص على احتواء وجبة الإفطار على:

-الحساء (الشــوربة) لتهيئة المعدة لاستقبال الطعام مثل شوربة الخضراوات أو العدس أو الشوفان.

-سلطة الخضراوات الطازجة حيث إنها غنية بالألياف الغذائية وتساعد على الشعور بالشبع.

-الكربوهيدرات المعقدة التي تمتص ببطء، مثل الخبز الأسمر وحبوب الشوفان والبقوليات مثل الفول والعدس والخضراوات والفواكه.

-اللحوم الخالية من الدهون، والدجاج بدون جلد، والأسماك سواء كانت مشوية أو مطهوة في الفرن للحصول على حصة جيدة من البروتين الصحي. -الابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية أو المصنعة الغنية بالدهون والسكر لتجنب الاختلالات في مستويات سكر الدم.

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وجبة السحور

-تناول وجبة السحور قبل صلاة الفجر وليس في منتصف الليل، للمساعدة على إبقاء مستويات الجلوكوز أكثر توازنا خلال الصيام. والحرص على أن تكون قليلة الدهون، وتحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تمتص ببطء والخضراوات الطازجة والبروتين.

صلاة التراويح

قبل الذهاب لصلاة التراويح يجب التأكد من:

-تناول الأطعمة النشوية المعقدة أثناء الإفطار حيث إنها تهضم ببطء.

-شرب الكثير من الماء.

-أخذ جرعة احتياطية من علاج السكري مع المصاب لصلاة التراويح وذلك لتناولها في حال ارتفاع السكر المفاجئ

مراقبة سكر الدم

-معدلات السكر الطبيعية تكون بالنسبة للصائم ما بين 70 – 110 ملجم.

-يجب أن يكون مستوى السكر لمريض السكري قبل الوجبات أقل من 115 ملجم للوقاية من مضاعفات السكري.

-بعد الوجبة بساعتين يجب ألا تزيد نسبة السكر في الدم عن 140 ملجم.

إذا زاد معدل السكر في الدم لفترة طويلة عن المعدل المثالي يجب اتخاذ إجراءات محددة لتخفيضه مثل تنظيم الغذاء، أو زيادة جرعات العلاج بعد استشارة الطبيب، أو زيادة النشاط الرياضي أو كل ذلك معًا لتفادي حدوث مضاعفات.

إذا شعر الشخص المصاب بداء السكري أنه أفرط في تناول وجبة الافطار مثلاً بسبب مناسبة خاصة أو ظروف معينة، فننصح بأن يمارس أي نشاط حركي لمدة ساعة بعد تناول هذه الوجبة (كالمشي مثلاً) لتلافي ارتفاع معدل السكر في الدم.

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