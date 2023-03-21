الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
نصائح للوقاية من الجفاف ومشاكل الجلد في رمضان (فيديو)
حصيلة أولية.. مقتل 4 وإصابة 80 آخرين في زلزال باكستان
استشاري: رمضان فرصة للتغلب على داء السمنة وتبعاته
إزالة مبان آيلة للسقوط في مكة المكرمة
الأحوال المدنية تقدم خدماتها في الفترة المسائية خلال شهر رمضان
أهم 10.. توجيه ملكي وتحذير لأهالي المنطقة الشرقية وغرة رمضان الخميس

الرئيسية

 /

محليات

 /

“السجون”: إتاحة الدفع الإلكتروني لخدمة فرجت عبر أبشر

“السجون”: إتاحة الدفع الإلكتروني لخدمة فرجت عبر أبشر

“السجون”: إتاحة الدفع الإلكتروني لخدمة فرجت عبر أبشر
١٠:٠٧:٠٠ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة للسجون عن تطوير خدمة فرجت المتاحة عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، وذلك من خلال إتاحة الدفع الإلكتروني عبر تطبيق “أبشر” من خلال قنوات الدفع (مدى، البطاقات الائتمانية).

تسهيل سداد المديونيات

وأوضحت مديرية السجون، أن ذلك يأتي بهدف تسهيل الاستفادة من الخدمة للراغبين في سداد المديونيات عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.

اقرأ أيضا:

خلال “رمضان”.. “فرجت” تسهم في سداد مديونيات 2508 مستفيدين

جاء ذلك خلال تدشين مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، لإضافة هذا التحديث للخدمة – اليوم- في المقر الرئيسي للمديرية بالرياض.

مزايا خدمة فرجت

وتتميز خدمة “فرجت” بالبحث عن الحالات المستحقة من سجناء الحقوق المالية، واستعراض تفاصيل الحالات؛ مثل مدة الحكم، والعمر، وعدد أفراد الأسرة، والمبلغ المتبقي، والتحقق من رقم الفاتورة؛ للتأكد من صحة إدراجها في الخدمة، وعرض الموقوفين الأكثر استحقاقًا آليًّا، وفق الحالات المدرجة فيها.

ويستطيع المتبرعون الآن الوصول إلى الخدمة من منصتي “أبشر وإحسان”؛ وذلك حرصًا على تسهيل سبل الخير الآمنة للتبرع للمستفيدين من الخدمة، دون الوقوع في عمليات احتيال أو الدخول لمواقع وهمية.

كما يجب على المتبرعين التأكد من صحة الفواتير التي يرغبون في سدادها من خلال منصتي أبشر وإحسان، إضافة إلى موقع ناجز التابع لوزارة العدل، والتأكد من مقدار المبلغ المدخل المراد التبرع به لفواتير “فرجت” قبل إتمام عملية الدفع.

اقرأ أيضا:

«أبشر» توضح طريقة المساهمة في السداد من خلال خدمة ⁧‫فرجت⁩

الكلمات الدلالية:
أبشر أخبار السعودية ابشر السجون المديرية العامة للسجون خدمة فرجت

مواد ذات صلة

المزيد
الصحة تُحدد المراكز التي تتوفر بها تطعيمات الحج

الصحة تُحدد المراكز التي تتوفر بها تطعيمات الحج

٠٦:٠١ م، الأربعاء، ٠٢ أغسطس ٢٠١٧
آخر 24 ساعة.. «الصحة» تُعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا

آخر 24 ساعة.. «الصحة» تُعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا

١٢:٢٦ م، الأحد، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
«الشورى» يواجه تسرّب المواطنين من القطاع الخاص

«الشورى» يواجه تسرّب المواطنين من القطاع الخاص

١٠:٥٦ ص، الأثنين، ٠٩ يناير ٢٠١٧
بالفيديو.. خبير يكشف خدعة «نسبة الماكينة» عند فحص السيارات بالكمبيوتر

بالفيديو.. خبير يكشف خدعة «نسبة الماكينة» عند فحص السيارات بالكمبيوتر

١٠:٠٦ ص، الخميس، ١٠ يناير ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *