أهم 10.. توجيه ملكي وتحذير لأهالي المنطقة الشرقية وغرة رمضان الخميس

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، لقرائها الكرام موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب باكستان و8 دول أخرى

أعلنت وسائل إعلام مختلفة، وقوع زلزال قوي – قبل قليل من مساء اليوم الثلاثاء.. المزيد هنا

المحكمة العليا: الخميس غرة شهر رمضان المبارك

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

(بيان من الديوان الملكي)

جاءنا من المحكمة العليا ما يلي:.. المزيد هنا

تنبيه متقدم من الأرصاد يحذر أهالي المنطقة الشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيها متقدما، لتحذير أهالي المنطقة الشرقية،.. المزيد هنا

توجيه عاجل من خادم الحرمين لكل الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن في رمضان

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – اليوم الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء.. المزيد هنا

قرار مفاجئ بشأن اللاعبين المسلمين بالدوري الإنجليزي خلال رمضان

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، منح استراحة قصيرة في جميع مباريات الدرجات المختلفة، وعلى رأسها الدوري الممتاز خلال شهر رمضان.. المزيد هنا

مدير الأمن العام يكشف عن طريقة الحجز لأداء العمرة والأبواب المخصصة للمعتمرين (فيديو)

قال مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، إن أداء العمرة يتطلب حجز موعد في تطبيق توكلنا وكذلك تطبيق “نسك”، مؤكدا أن الأعداد متاحة وكافية جدا .. المزيد هنا

يعتزم حرق المصحف في رمضان.. بريطانيا تتخذ إجراءً عاجلًا ضد متطرف دنماركي

أعلنت السلطات البريطانية أنها قررت، اليوم الثلاثاء، منع السياسي الدنماركي المتطرف راسموس بالودان من دخول المملكة المتحدة.. المزيد هنا

إجراء أمني صارم بشأن هذه الظاهرة داخل الحرم المكي (فيديو)

أعلن مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أنه سيتم التعامل بحزم مع الظواهر السلبية مثل “التسول” في الحرم المكي… المزيد هنا