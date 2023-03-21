الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
نصائح للوقاية من الجفاف ومشاكل الجلد في رمضان (فيديو)
حصيلة أولية.. مقتل 4 وإصابة 80 آخرين في زلزال باكستان
استشاري: رمضان فرصة للتغلب على داء السمنة وتبعاته
إزالة مبان آيلة للسقوط في مكة المكرمة
الأحوال المدنية تقدم خدماتها في الفترة المسائية خلال شهر رمضان
أهم 10.. توجيه ملكي وتحذير لأهالي المنطقة الشرقية وغرة رمضان الخميس

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الأحوال المدنية تقدم خدماتها في الفترة المسائية خلال شهر رمضان

الأحوال المدنية تقدم خدماتها في الفترة المسائية خلال شهر رمضان

الأحوال المدنية تقدم خدماتها في الفترة المسائية خلال شهر رمضان
١٠:٠٩:٤٣ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مواعيد تقديم خدماتها للمستفيدين الحاصلين على مواعيد من منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، في الفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك في (29) مكتبًا للنساء والرجال في المناطق الرئيسية.

من الأحد إلى الخميس

وأوضحت الأحوال المدنية أن مكاتبها ستقدم الخدمة المسائية للمواطنين والمواطنات من الأحد إلى الخميس وذلك من الساعة التاسعة مساءً حتى الواحدة صباحًا، مشيرةً إلى أنه يمكن الاطلاع على المكاتب وحجز موعد للمراجعة من خلال نظام المواعيد في منصة “أبشر”.

اقرأ أيضا:

الأحوال المدنية: 8 خطوات لتعديل المؤهل الدراسي

وفي فبراير الماضي، أعلنت المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، خدمات الأحوال المدنية الجديدة عبر المنصة، موضحة أنها شملت 4 خدمات.

الخدمات الجديدة

1- خدمة توصيل الهوية الوطنية للإصدار الأول

2- تفعيل بطاقة الهوية الوطنية

3- استخدام تقنيات حديثة لرفع الصورة في خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

4- خدمة بياناتي المطورة

أهداف الخدمات

– المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م

– تحقيق أهداف وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي

– تقديم خدمات إلكترونية مؤتمتة وذات كفاءة عالية

– تسهيل تنفيذ الخدمات على المواطنين والمواطنات

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الأحوال المدنية منصة أبشر مواعيد العمل في رمضان

مواد ذات صلة

المزيد
تواضع أهل العلم.. الشيخ أحمد بن طالب إمام الحرم النبوي يتلقي العلم على يد إمام بالحرم

تواضع أهل العلم.. الشيخ أحمد بن طالب إمام الحرم النبوي يتلقي العلم على يد إمام بالحرم

٠٩:١٥ ص، الأربعاء، ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٢
لأول مرة منذ 19 عاماً.. «باكستان» تُحصي عدد سكانها الأربعاء المقبل

لأول مرة منذ 19 عاماً.. «باكستان» تُحصي عدد سكانها الأربعاء المقبل

٠٧:٢٠ م، الأثنين، ١٣ مارس ٢٠١٧
اليوم.. بدء دوام المراكز الصحية من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً

اليوم.. بدء دوام المراكز الصحية من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً

٠١:١٨ ص، الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠١٥
“المعيقلي” من جنوب أفريقيا: الإسلام أمر بالقسط والعدل حتى مع المخالف

“المعيقلي” من جنوب أفريقيا: الإسلام أمر بالقسط والعدل حتى مع المخالف

١١:٤١ م، الجمعة، ١٣ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *