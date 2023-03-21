الأحوال المدنية تقدم خدماتها في الفترة المسائية خلال شهر رمضان

تواصل – واس:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مواعيد تقديم خدماتها للمستفيدين الحاصلين على مواعيد من منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، في الفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك في (29) مكتبًا للنساء والرجال في المناطق الرئيسية.

من الأحد إلى الخميس

وأوضحت الأحوال المدنية أن مكاتبها ستقدم الخدمة المسائية للمواطنين والمواطنات من الأحد إلى الخميس وذلك من الساعة التاسعة مساءً حتى الواحدة صباحًا، مشيرةً إلى أنه يمكن الاطلاع على المكاتب وحجز موعد للمراجعة من خلال نظام المواعيد في منصة “أبشر”.

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وفي فبراير الماضي، أعلنت المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، خدمات الأحوال المدنية الجديدة عبر المنصة، موضحة أنها شملت 4 خدمات.

الخدمات الجديدة

1- خدمة توصيل الهوية الوطنية للإصدار الأول

2- تفعيل بطاقة الهوية الوطنية

3- استخدام تقنيات حديثة لرفع الصورة في خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

4- خدمة بياناتي المطورة

أهداف الخدمات

– المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م

– تحقيق أهداف وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي

– تقديم خدمات إلكترونية مؤتمتة وذات كفاءة عالية

– تسهيل تنفيذ الخدمات على المواطنين والمواطنات