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شاهد.. قطط تلعب البالون بمهارة
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شاهد.. قطط تلعب البالون بمهارة

شاهد.. قطط تلعب البالون بمهارة

شاهد.. قطط تلعب البالون بمهارة
٠٩:٣٥:٢٧ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لاثنتين من القطط تلعبان بالبالون في جو من المرح.

وظهر خلال المقطع، اثنتان من القطط الصغيرة تلعبان وتلهوان ببالون ويقذفونه في الهواء، مرة تلو الأخرى.

قطط تلعب البالون

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وقامت إحدى القطط بقذف البالون في الهواء، بينما أسرعت الأخرى لتأخذ دورها وتبدأ في قذف البالون إلى أن انفجر متأثرا بمخالف القطط.

وتفاعل المغردون مع المقطع المتداول، وأبدوا إعجابهم بجمال القطط الصغيرة أثناء اللعب بالبالون، في الهواء مثل الأطفال الصغار.

دراسة تحذر من النوم مع القطط

وفي وقت سابق، حذرت دراسة حديثة من أن اقتناء حيوان أليف في المنزل مثل القطط والكلاب قد يسبب الأرق ومتاعب في النوم.

واعتمدت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة لينكولن التذكارية بالولايات المتحدة على بيانات المركز الوطني الأمريكي لدراسات الصحة والتغذية، والتي تم جمعها خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2006.

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