جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف شاغرة بنظام العقود في مجال الطب النفسي

تواصل- واس:

أعلنت جامعة نجران اليوم عن توفر وظائف بنظام العقود رجال – نساء، للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1444هـ لحملة البورد أو ما يعادله في تخصص “الطب النفسي” بكلية الطب.

الشروط

1- أن يكون سعودي الجنسية

2- حاصل على البورد في الطب النفسي أو ما يعادله مع اشتراط معادلته في حال كان من جامعة خارجية

3- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة

4- أن يكون حاصلًا على شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول

5- الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث ستكون الاستعانة بخدماتهم لفصل دراسي واحد فقط؛ وفق الأسابيع الفعلية للدراسة.

المستندات المطلوبة

صورة مصدقة من شهادة ” البكالوريوس، و البورد”

صور معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة

صورة معتمدة من الخبرات الأكاديمية إن وجدت

صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.

موعد وطريقة التقديم

يتم رفع المستندات عبر البريد الإلكتروني لكلية الطب (medicine@nu.edu.sa)، مبينة أن استقبال الطلبات سيستمر إلى يوم الجمعة القادم، وسيتم استبعاد الطلبات الناقصة وتعتبر لاغية، كما لا تقبل المستندات مناولة.

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