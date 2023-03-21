الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
استشاري: رمضان فرصة للتغلب على داء السمنة وتبعاته
إزالة مبان آيلة للسقوط في مكة المكرمة
الأحوال المدنية تقدم خدماتها في الفترة المسائية خلال شهر رمضان
أهم 10.. توجيه ملكي وتحذير لأهالي المنطقة الشرقية وغرة رمضان الخميس
“السجون”: إتاحة الدفع الإلكتروني لخدمة فرجت عبر أبشر
وزارة الصحة تعلن عن 90 وظيفة متنوعة عبر برنامج التدريب على رأس العمل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف شاغرة بنظام العقود في مجال الطب النفسي

جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف شاغرة بنظام العقود في مجال الطب النفسي

جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف شاغرة بنظام العقود في مجال الطب النفسي
٠٩:٣٦:٥٥ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

أعلنت جامعة نجران اليوم عن توفر وظائف بنظام العقود رجال – نساء، للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1444هـ لحملة البورد أو ما يعادله في تخصص “الطب النفسي” بكلية الطب.

الشروط

1- أن يكون سعودي الجنسية

2- حاصل على البورد في الطب النفسي أو ما يعادله مع اشتراط معادلته في حال كان من جامعة خارجية

3- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة

4- أن يكون حاصلًا على شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول

5- الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث ستكون الاستعانة بخدماتهم لفصل دراسي واحد فقط؛ وفق الأسابيع الفعلية للدراسة.

 المستندات المطلوبة

صورة مصدقة من شهادة ” البكالوريوس، و البورد”

صور معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة

صورة معتمدة من الخبرات الأكاديمية إن وجدت

صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.

موعد وطريقة التقديم

يتم رفع المستندات عبر البريد الإلكتروني لكلية الطب (medicine@nu.edu.sa)، مبينة أن استقبال الطلبات سيستمر إلى يوم الجمعة القادم، وسيتم استبعاد الطلبات الناقصة وتعتبر لاغية، كما لا تقبل المستندات مناولة.

اقرأ أيضا

مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية جامعة نجران فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
10 جهات حكومية تتشارك لتوطين محلات بيع وصيانة الجوالات

10 جهات حكومية تتشارك لتوطين محلات بيع وصيانة الجوالات

١١:٥٩ ص، الخميس، ٢٤ مارس ٢٠١٦
151 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات 3.4 مليارات ريال

151 شركة رابحة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا بتداولات 3.4 مليارات ريال

٠٥:٠٠ م، الثلاثاء، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
نصف مليون طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات بالرياض اليوم

نصف مليون طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات بالرياض اليوم

٠١:٤٦ ص، الأحد، ٢٤ مايو ٢٠١٥
للمرة الثانية.. إيلون ماسك يبيع أسهمًا بقيمة 3.6 مليار دولار في شركة تسلا

للمرة الثانية.. إيلون ماسك يبيع أسهمًا بقيمة 3.6 مليار دولار في شركة تسلا

٠٤:٥٨ م، الخميس، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *