إزالة مبان آيلة للسقوط في مكة المكرمة

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أزالت بلدية مدركة، التابعة لمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، عددا من المباني الآيلة للسقوط في مواقع متفرقة ضمن نطاق البلدية.

معالجة التشوه البصري

وذكرت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن ذلك ضمن جهودها المستمرة في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري وتحقيق جودة الحياة.

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لهذا السبب.. أمانة مكة تخصص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات

استعدادا للأمطار

وفي وقت سابق، كشفت أمانة مكة، عن تخصيص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت، بسبب الأمطار المتوقعة.

وقالت الأمانة إنه إشارة إلى التوقعات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية المتوقعة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وما قد ينتج عنها من ارتفاع في منسوب مياه الأمطار لبعض الشوارع، فقد تم تخصيص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت.

نقاط أماكن التجمع

وأضافت أن أماكن نقاط التجمع ستكون في مواقف حجز السيارات بالنوارية، ومواقف حجز السيارات بالشرائع، والمواقف المجاورة لجامع علويه مسكي.

وتسببت عاصفة هوائية مصاحبة لأمطار مكة المكرمة في سقوط زجاج واجهة مبنى الشؤون الإدارية والمالية بتعليم منطقة مكة المكرمة بحي العزيزية، بحسب صحيفة “الوطن”.