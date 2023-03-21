الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
نصائح للوقاية من الجفاف ومشاكل الجلد في رمضان (فيديو)
حصيلة أولية.. مقتل 4 وإصابة 80 آخرين في زلزال باكستان
استشاري: رمضان فرصة للتغلب على داء السمنة وتبعاته
إزالة مبان آيلة للسقوط في مكة المكرمة
الأحوال المدنية تقدم خدماتها في الفترة المسائية خلال شهر رمضان
أهم 10.. توجيه ملكي وتحذير لأهالي المنطقة الشرقية وغرة رمضان الخميس

الرئيسية

 /

محليات

 /

إزالة مبان آيلة للسقوط في مكة المكرمة

إزالة مبان آيلة للسقوط في مكة المكرمة

إزالة مبان آيلة للسقوط في مكة المكرمة
١٠:١٠:٠٦ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أزالت بلدية مدركة، التابعة لمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، عددا من المباني الآيلة للسقوط في مواقع متفرقة ضمن نطاق البلدية.

معالجة التشوه البصري

وذكرت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن ذلك ضمن جهودها المستمرة في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري وتحقيق جودة الحياة.

اقرأ أيضا:

لهذا السبب.. أمانة مكة تخصص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات

استعدادا للأمطار

وفي وقت سابق، كشفت أمانة مكة، عن تخصيص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت، بسبب الأمطار المتوقعة.

وقالت الأمانة إنه إشارة إلى التوقعات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية المتوقعة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وما قد ينتج عنها من ارتفاع في منسوب مياه الأمطار لبعض الشوارع، فقد تم تخصيص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت.

نقاط أماكن التجمع

وأضافت أن أماكن نقاط التجمع ستكون في مواقف حجز السيارات بالنوارية، ومواقف حجز السيارات بالشرائع، والمواقف المجاورة لجامع علويه مسكي.

وتسببت عاصفة هوائية مصاحبة لأمطار مكة المكرمة في سقوط زجاج واجهة مبنى الشؤون الإدارية والمالية بتعليم منطقة مكة المكرمة بحي العزيزية، بحسب صحيفة “الوطن”.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم أمانة مكة المكرمة إزالة مبان آيلة للسقوط التشوه البصري العاصمة المقدسسة

مواد ذات صلة

المزيد
تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطن نحر زوجته بـ”سكين” وطعنها حتى الموت

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطن نحر زوجته بـ”سكين” وطعنها حتى الموت

٠١:٢٠ م، الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠٢٢
تغريم شركة أدوية 820 ألف ريال

تغريم شركة أدوية 820 ألف ريال

٠٤:٤٧ م، السبت، ٠٣ نوفمبر ٢٠١٨
«السديس» يبحث مع ممثل «المالية» مشاريع المسجد الحرام (صور)

«السديس» يبحث مع ممثل «المالية» مشاريع المسجد الحرام (صور)

٠٨:٤٤ م، الأربعاء، ٠٣ يناير ٢٠١٨
طموح وعمل.. مواطن يروي تجربة تأسيس ورشة لصيانة السيارات بجازان (فيديو)

طموح وعمل.. مواطن يروي تجربة تأسيس ورشة لصيانة السيارات بجازان (فيديو)

١١:٣٩ م، الثلاثاء، ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *