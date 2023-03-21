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وزارة الصحة تعلن عن 90 وظيفة متنوعة عبر برنامج التدريب على رأس العمل

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وزارة الصحة تعلن عن 90 وظيفة متنوعة عبر برنامج التدريب على رأس العمل

وزارة الصحة تعلن عن 90 وظيفة متنوعة عبر برنامج التدريب على رأس العمل

وزارة الصحة تعلن عن 90 وظيفة متنوعة عبر برنامج التدريب على رأس العمل
٠٩:٤٣:١٣ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية) عن طرح (90) وظيفة متنوعة (إدارية، فنية، هندسية، صحية) للرجال والنساء حملة البكالوريوس عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) على النحو التالي:

– وظائف إدارية
– وظائف تقنية
– وظائف صحية

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على مؤهل البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة.
– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
– لا يشترط الخبرة.

مزايا برنامج (تمهير):

– تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
– يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
– يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
– يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
– يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

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نبذة عن (تمهير):

برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالويوس.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1444/8/29هـ عبر تحديد اسم الجهة (مديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية) على الرابط: ( هنا ) واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب.

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