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زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب باكستان و8 دول أخرى
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زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب باكستان و8 دول أخرى

زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب باكستان و8 دول أخرى

زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب باكستان و8 دول أخرى
٠٨:٥٠:٥٢ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

أعلنت وسائل إعلام مختلفة، وقوع زلزال قوي – قبل قليل من مساء اليوم الثلاثاء- في باكستان وتركمانستان والهند وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان والصين وأفغانستان وقيرغيزستان.

وحسب البيانات العاجلة، فإن الزلزال مركزه بين الأراضي الباكستانية والأفغانية وكان بقوة 6.8 على مقياس ريختر، فيما لم ترد حتى كتابة هذه السطور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال الإكوادور

أعلن مكتب رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد يوم السبت، على بعد 59 كيلومترا من مدينة غواياكيل إحدى أكبر المدن في الإكوادور، إلى 12 قتيلا.

غلق 3 أنفاق

وسجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل في غواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

ودعا الرئيس لاسو في تغريدة له على موقع “تويتر”، المواطنين إلى التزام الهدوء.

زلزال بقوة 6.7 درجة

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة في منطقة غواياس الساحلية بالبلاد. وكان مركزه على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب غواياكيل، التي تضم منطقة مأهولة يسكنها أكثر من 3 ملايين شخص.

أول ضحية

وسجلت هيئة الاستجابة للطوارئ في الإكوادور وسكرتارية إدارة المخاطر مقتل شخص واحد في مجتمع الانديز في كوينكا، حيث كان الضحية في مركبة علقت تحت أنقاض منزل.

وفي غواياكيل، على بعد نحو 270 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كيتو، سجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل فضلا عن انهيار بعض الجدران، وقضت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي الناس وقد تجمعوا في شوارع غواياكيل ومناطق مجاورة.

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الكلمات الدلالية:
أفغانستان الصين باكستان زلزال باكستان

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