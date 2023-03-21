قيادات قوات أمن العمرة تستعرض خططها وجاهزيتها لعام 1444 هـ

تواصل – واس:

عقدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن العمرة لعام 1444 هـ في مركز العمليات الموحد 911 بمكة المكرمة.

موسم العمرة

وتناول المؤتمر استعراض خطط الوزارة واستعداداتها لموسم العمرة هذا العام، بمشاركة معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ونائب مدير عام الحوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع.

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مراعاة الكثافات المتوقعة

من جانبه، قال الفريق البسامي إنه تم مراعاة الكثافات المتوقعة على محطات النقل العام في مداخل مكة ومحيط الدائري الثالث وبجانب الحرم المكي الشريف، لدورها في توزيع الكثافات على جهات الحرم كافة، وتمت إعادة تنظيم مسارات المداخل والمخارج بما يحقق سلامة الحشود أثناء الدخول والخروج.

وشدد البسامي على أهمية الالتزام بلبس الكمامة حفاظاً على صحتهم وتوافقاً مع التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والتنظيمات الصحية.

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أبرز تصريحات أمن العمرة

– مباشرة قوات أمن العمرة لمهامها وجاهزيتها لتنفيذ الخطط المعتمدة.

– اكتمال كافة الخطط استعداداً لشهر رمضان

– تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين

– لضمان جودة التنظيم أداء العمرة يتطلب حجز موعد في تطبيق توكلنا أو نسك

– تم إعادة تنظيم مسارات المداخل والمخارج بما يحقق سلامة الحشود أثناء الدخول والخروج

– هذا العام ستكون إدارة حركة التدفقات من المحاور الخارجية للمنطقة المركزية بحيث تتواءم الكثافة البشرية مع الطاقة الاستيعابية الآمنة وبما يرفع كفاءة الوصول الأمن والميسر للمعتمرين.

– التعامل سوف يكون بحزم مع مرتكبي الظواهر السلبية وبالذات التسول حيث سيطبق النظام بصرامة.