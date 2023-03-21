نائب أمير جازان يعزي أُسر المتوفين غرقا بالسيول

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واسى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز أسرتي وذوي المتوفين غرقاً في وادي “مشلحة” بمحافظة صبيا ومحافظة الريث، جراء السيول التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

ونقل نائب أمير منطقة جازان التعازي لإبراهيم مساوى بقرية “الجر الأعلى” بمركز الكدمي في محافظة صبيا، في وفاة أطفاله رؤى، وريناس، وشادي، وريفان، وإلى والد وأسرة الغريق جابر الريثي بقرية حبيل السلمين في محافظة الريث، سائلًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته.

أسر المتوفين

من جانبهم، قدمت أسرتا المتوفين، شكرهما وتقديرهما لأمير منطقة جازان و نائبه لما وجدوه من اهتمام ومتابعة أثناء عملية البحث عن المتوفين مما خفف عنهم هذا المصاب الجلل.

وكان فريق الدفاع المدني بجازانانتشل يوم الاثنين، شخصًا غرق في مجرى سيل بوادي يخرف في محافظة الريث.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن عملية الانتشال تمت بمساندة الفرق التطوعية، وأنه يسأل الله أن يتغمد بواسع رحمته.

والأحد، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة مدني جازان تواصل جهوده في أعمال البحث عن مفقودي صبيا والريث.

شقيق مفقود سيول جازان يطالب بجثمان أخيه

فيما طالب موسى الريثي شقيق أحد مفقودي سيول بحيرة سد جازان بسرعة الحصول على جثمان أخي ودفنه حتى تهون علينا المصيبة.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه وأسرة أحد مفقودي سيول جازان يطمعون في المزيد من الدعم بالقوارب لبحيرة السد.

أهل الفقيد يطالبون بالعثور على حثته

وأضاف أن الرؤية في بحيرة السد غير واضحة لعكارة مياهها، مطالبًا بسرعة البحث عن أخيه وتضافر الجهود حتى يتم العثور عليه ويدفنوه.

مدني جازان” يبحث عن 2 جرفتهما السيول

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني بـ “جازان”، إنه يواصل البحث عن شخصين جرفتهما السيول في صبيا والريث.

وأكد أن هناك عدد من الفرق التطوعية التي تشارك في عملية البحث.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة.

الدفاع المدني يحذر من الأمطار والسيول

فيما دعت الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على معظم مناطق المملكة.

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