5 نصائح للوالدين للتخلص من مشاعر الخوف والقلق لدى الأبناء

تواصل – فريق التحرير:

أكد مجلس شؤون الأسرة، أن مشاعر الخوف والقلق لدى الأطفاء والأبناء من المشاعر الفطرية.

وأوضح المجلس، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لكن عند تفاقمه مشاعر الخوف والقلق تصبح مشكلة نفسية، موضحا أهم أسباب مشكلة الخوف لدى أبنائك، وأهم الممارسات لحلها.

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أسباب الخوف لدى الأبناء

وحدد مجلس شؤون الأسرة بعض أسباب القلق والخوف لدى الأبناء والأطفال كالتالي:

– تعرض الطفل للمعاملة السيئة

– عدم اعتماد الطفل على نفسه

– خوف الوالدين الشديد قد ينتقل للطفل

ووجه مجلس شؤون الأسرة، نصائح مهمة للوالدين لمواجهة مشكلة القلق والخوف لدى الأبناء لاسيما الأطفال الصغار.

ممارسات والدية للتخلص منه

– تشجيع الابن على تحدي مخاوفه

– ضمان أن يكون المحيط بالابن أكثر استقرارا

– احتواء الابن وسؤاله عن أسباب المخاوف

– احترام مخاوف الابن وعدم الاستهزاء به

– الدعم النفسي من الوالدين حتى يتجاوز المشكلة

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