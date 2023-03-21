5 نصائح للوالدين للتخلص من مشاعر الخوف والقلق لدى الأبناء
تواصل – فريق التحرير:
أكد مجلس شؤون الأسرة، أن مشاعر الخوف والقلق لدى الأطفاء والأبناء من المشاعر الفطرية.
وأوضح المجلس، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لكن عند تفاقمه مشاعر الخوف والقلق تصبح مشكلة نفسية، موضحا أهم أسباب مشكلة الخوف لدى أبنائك، وأهم الممارسات لحلها.
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أسباب الخوف لدى الأبناء
وحدد مجلس شؤون الأسرة بعض أسباب القلق والخوف لدى الأبناء والأطفال كالتالي:
– تعرض الطفل للمعاملة السيئة
– عدم اعتماد الطفل على نفسه
– خوف الوالدين الشديد قد ينتقل للطفل
ووجه مجلس شؤون الأسرة، نصائح مهمة للوالدين لمواجهة مشكلة القلق والخوف لدى الأبناء لاسيما الأطفال الصغار.
ممارسات والدية للتخلص منه
– تشجيع الابن على تحدي مخاوفه
– ضمان أن يكون المحيط بالابن أكثر استقرارا
– احتواء الابن وسؤاله عن أسباب المخاوف
– احترام مخاوف الابن وعدم الاستهزاء به
– الدعم النفسي من الوالدين حتى يتجاوز المشكلة
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