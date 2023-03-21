هل التأمين على عقود الاستقدام يحل أزمة هروب العمالة.. خبراء يوضحون

تواصل – فريق التحرير:

تعاني أسر عديدة في المملكة من ظاهرة سنوية تتمثل في هروب العمالة المنزلية، ولا سيما قبيل شهر رمضان، وتتكبد هذه الأسر مبالغ طائلة بسبب هروب العمالة.

عروض مغرية وجهات مخالفة

ونشرت قناة “الإخبارية” تقريرا مصورا، استعرض أسباب هروب العمالة، وأبرزها العروض المغرية برواتب أعلى، والجهات الإجرامية التي تأوي العمالة المخالفة، فيما تساهم في هذه الأزمة، الأسر التي تستقبل العمالة بطرق غير قانونية.

ورأى خبراء أن أحد حلول الأزمة يتمثل في إشراك شركات التأمين ضمن عقود الاستقدام، ليتم تعويض الأسر المتضررة في حالة هرب العمالة.

جاذبية سوق العمل

وأشار أنصار هذا الرأي إلى أنه يسهم في زيادة جاذبية سوق العمل في المملكة، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، بما يمنع تكبد مكاتب الاستقدام والأسر مبالغ طائلة.

وفي الوقت نفسه، يضمن الاقتراح تحسين قطاع التأمبن، وزبادة المنتجات التأمينية، والتي يستأثر قطاعي الصحة والسيارات بنصيب الأسد فيها.

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تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية

كما أعلنت المديرية العامة للجوازات على موقعها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، في وقت سابق، إتاحتها ‏خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية إلكترونياً عبر منصة ‎أبشر؟

وأوضحت، أن من شروط تسجيل بلاغ التغيب أن تكون الإقامة سارية المفعول وأن يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.