قريباً.. ميزة تثبيت المحادثات تصل تطبيق الواتساب

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني سعد الضاوي، وصول ميزة تثبيت المحادثات إلى تطبيق التراسل الفوري الواتساب.

ميزة تثبيت المحادثات

وقال الضاوي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ميزة رهيبة قريباً ستصل للواتساب، وهي إمكانية تثبيت محادثة أو شي مهم يكون فوق بالمحادثات أو بالقروبات”.

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قراءة الرسائل دون إخطار المرسل

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق “واتساب” عن ميزة جديدة للأشخاص الذي يرغبون في قراءة رسائل دون إخطار مرسلها.

وبالنسبة لمستخدمي أندرويد فإنه يمكن تفعيل هذه الميزة ببساطة، الأمر مختلف بالنسبة لمستخدمي الآيفون، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

لكن يمكن لمالكي “آيفون”، بالطبع، تعطيل إيصالات القراءة في “واتس آب” نفسه، لمنع أي شخص من رؤية العلامتين الصغيرتين باللون الأزرق.

5 خطوات

عبر هذه الخطوات يمكن لمستخدمي آيفون الاستفادة من هذه الميزة:

1- عليك أولا أن تضغط باستمرار على الصفحة الرئيسية على هاتفك.

2- بعد ذلك، ستحتاج إلى النقر فوق “الأدوات” وستعرض الشاشة الرئيسية جميع الأدوات المحددة المتاحة.

3- في هذه المرحلة، تحتاج إلى البحث عن أداة “واتس آب” وسحبها إلى الشاشة الرئيسية.

4- ثم انقر فوق “تم” عند نقل الأداة بنجاح إلى الصفحة الرئيسية. ويمكنك أيضا جعلها في وضع ملء الشاشة، ما يسهل قراءة الرسالة.

5- وبعد اكتمال ذلك، قم بالتمرير لأسفل لقراءة جميع رسائلك (ستكون أحدثها في الأعلى).

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