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تنبيه متقدم من الأرصاد يحذر أهالي المنطقة الشرقية

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تنبيه متقدم من الأرصاد يحذر أهالي المنطقة الشرقية

تنبيه متقدم من الأرصاد يحذر أهالي المنطقة الشرقية

تنبيه متقدم من الأرصاد يحذر أهالي المنطقة الشرقية
٠٨:٢٨:٥٥ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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  تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيها متقدما، لتحذير أهالي المنطقة الشرقية، من هبوب أتربة مثارة، صباح غد الأربعاء الموافق 22 من مارس الجاري.

حتى السابعة مساء

وشمل التنبيه أجزاء من المنطقة الشرقية هي: الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، العديد، بقيق.

وتوقع “الأرصاد” هبوب أتربة مثارة، يصاحبها -بمشيئة الله تعالى- نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وذلك منذ الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 7 مساء.

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انخفاض درجات الحرارة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة.

وأضاف المركز أن انخفاض درجات الحرارة يكون مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

هطول أمطار رعدية

وأكد المركز أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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