تنبيه متقدم من الأرصاد يحذر أهالي المنطقة الشرقية

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيها متقدما، لتحذير أهالي المنطقة الشرقية، من هبوب أتربة مثارة، صباح غد الأربعاء الموافق 22 من مارس الجاري.

حتى السابعة مساء

وشمل التنبيه أجزاء من المنطقة الشرقية هي: الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، العديد، بقيق.

وتوقع “الأرصاد” هبوب أتربة مثارة، يصاحبها -بمشيئة الله تعالى- نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وذلك منذ الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 7 مساء.

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انخفاض درجات الحرارة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة.