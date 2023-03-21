هيئة تقويم التعليم توضح تفاصيل فترة الحظر بين الاختبار الرقمي والآخر

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أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب تفاصيل فترة الحظر بين الاختبار الرقمي والآخر لمن أراد التقديم مجددا لإجراء الاختبارات.

فترة الحظر بين الاختبارات

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفدين”، ردا على سؤال مغردة قالت فيه “السلام عليكم، واجهتني مشكلة لحجز الاختبارات، وتظهر رسالة تعذر الحجز، وآخر مرة تم الاختبار كانت بتاريخ 8/4 يعني المفروض تم الحجز والانتهاء؟ ما السبب؟

وأجابت هيئة تقويم التعليم بقولها “مرحباً: يرجى الانتظار حتى انتهاء فترة الحظر بين الاختبار الرقمي والآخر بمدة زمنية تقدر بـ 30 يوم.. بالتوفيق”.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنها وقعت مع 12 شركة تعليمية اتفاقيات الاعتماد المدرسي لمساعدة 12 ألف طالب.

12 شركة تعليمية

وأوضحت أنها ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز” اليوم, اتفاقيات الاعتماد المدرسي مع 12 شركة تعليمية تضم 75 مجمعًا مدرسيًا و12,652 طالبًا.

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أهداف التقويم والاعتماد المدرسي

وأضافت أن التقويم والاعتماد المدرسي يدعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع إسهامات قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، مؤكدة أن الاعتماد المدرسي يهدف إلى:

1 – ضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها.

2 – تعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية.

3 – زيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية.

المدارس التي تم التوقيع معها

وتُعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما، مشيرة إلى أن المدارس التي تم التوقيع معها هي:

1 – مدارس النصر الأهلية بجدة.

2 – مدارس الأجيال المتطورة بجدة.

3 – مدارس أطياب الأهلية بالرياض.

4 – مدارس الفضيلة بحائل.

5 – مدارس الأنجال الأهلية بالأحساء.

6 – مدارس الآفاق العالمية بالرياض.

7 – مدارس الشافي الأهلية بالطائف.

8 – مدارس دار البشرى بمكة المكرمة.

9 – مجمع أوائل المملكة بحائل.

10 – مجمع دار الحنان بجدة.

11 – مجمع فرسان الشمال النموذجية بتوك.

12 – مدارس سماء المعرفة بحائل.

وأشارت الهيئة إلى أنها وقعت مؤخرًا عددًا من الاتفاقيات مع 71 شركات تعليمية “أهلية وعالمية” تضم 140 مجمعًا مدرسيًا و215,634 طالباً وطالبة، تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي وللبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي.

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